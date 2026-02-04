quarta-feira, fevereiro 4, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Charge do dIA no Paraibano 2026: C4mpinense nocauteia o Botafogo-PB

admin1

Humor, tecnologia e futebol passam a dividir o mesmo espaço no Jornal da Paraíba, que, a cada rodada, apresentará ao torcedor a Charge do dIA, ilustração produzida por inteligência artificial a partir de um dos principais jogos do Campeonato Paraibano; na edição da vez, a inspiração vem do duelo em que o Campinense venceu o Botafogo-PB por 4 a 1, no Estádio Amigão, pela 5ª rodada do Estadual 2026.

Veja a Charge do dIA

Campinense goleou o Botafogo-PB e se recuperou no Campeonato Paraibano 2026. Charge: ChatGPT

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Prefeito interino solicita à Câmara revogação do aumento de 70% do IPTU em Cabedelo

admin1

João Pessoa regulamenta retorno da ‘Zona Azul’ com nova medida provisória

admin1

Setor editorial e de livros registra expansão de 13% no país

admin1