Charge do dIA no Paraibano 2026: C4mpinense nocauteia o Botafogo-PB

Humor, tecnologia e futebol passam a dividir o mesmo espaço no Jornal da Paraíba, que, a cada rodada, apresentará ao torcedor a Charge do dIA, ilustração produzida por inteligência artificial a partir de um dos principais jogos do Campeonato Paraibano; na edição da vez, a inspiração vem do duelo em que o Campinense venceu o Botafogo-PB por 4 a 1, no Estádio Amigão, pela 5ª rodada do Estadual 2026.

Veja a Charge do dIA

Campinense goleou o Botafogo-PB e se recuperou no Campeonato Paraibano 2026. Charge: ChatGPT

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba