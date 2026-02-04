quarta-feira, fevereiro 4, 2026
evento chega ao fim neste domingo (1º) em João Pessoa

Salão do Artesanato Paraibano, em Campina Grande | Foto: Divulgação/Sebrae-PB. Jornal da Paraíba

Chega ao fim neste domingo (1º) o 41º Salão do Artesanato, em João Pessoa. Mais de 600 artesãos de todas as regiões da Paraíba participam do evento, que reúne venda de produtos e programação cultural, com expectativa de receber 120 mil visitantes.

Esta é a 41ª edição do Salão e tem como tema “Mosaico — Arte em cada parte”. O evento funcionou em uma estrutura de 6 mil metros quadrados montada ao lado do Hotel Tambaú e contou com a participação de 600 expositores de todo o estado.

Em 2025, nas edições realizadas em João Pessoa, durante o verão em janeiro, e em Campina Grande durante o São João, em junho, o Salão do Artesanato gerou mais de R$ 7 milhões em faturamento, segundo o Governo do Estado.

A entrada no evento é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de um quilo de alimento não perecível. Os mantimentos serão doados para pessoas em vulnerabilidade social.

