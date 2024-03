Secretaria Executiva de Participação Popular promove homenagem às mulheres com ‘experiência planetária’

As mulheres que fazem parte do Conselho Municipal do projeto ‘Você Prefeito’ e do ‘Você Prefeito nas Escolas’, da Prefeitura de João Pessoa, tiveram uma ‘experiência planetária’ na tarde desta quarta-feira (27). O evento, promovido pela Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP), foi um momento para homenageá-las pelo Mês da Mulher e também para promover interação. Quase cem mulheres ocuparam o Planetário do Espaço Cultural José Lins do Rêgo para aproveitar a imersão astronômica.

O secretário de Participação Popular, Thiago Diniz, destacou que muitas dessas mulheres nunca tinham tido a oportunidade de conhecer o Planetário. “Esse momento demonstra toda essa preocupação que a Prefeitura tem tido com todos os segmentos, e com as mulheres não tem sido diferente. E a Secretaria de Participação Popular, que tem esse canal aberto com a população, compreendeu que precisava fazer uma atividade também com as mulheres. Desde 2021 nós fazemos todos os anos essas atividades e hoje fizemos uma atividade um pouco diferente, porque a gente está fazendo uma verdadeira imersão astronômica com essas mulheres, muitas delas não conheciam o Planetário, muitas delas desconhecem a história da humanidade e a história desse universo todo aí”, falou.

Thiago Diniz fez questão de ressaltar a importância de cada uma das mulheres que estavam participando do evento. “As conselheiras do programa Você Prefeito são voluntárias, são moradoras das comunidades e nos ajudam a apontar onde estão os problemas da cidade, muitas vezes construir as soluções conjuntamente conosco a partir de muito diálogo, de muitas reuniões, visitas e a gente tem hoje uma Prefeitura que tem uma gestão compartilhada com a população da nossa cidade através dessa ferramenta que é a Secretaria de Participação Popular. Essas mulheres dão um show de participação, porque elas nos ajudam bastante a acertar mais e a errar cada vez menos na tomada de decisão”, enfatizou.

Ana Lívia, coordenadora do evento, lembra que todas as mulheres ali presentes têm voz ativa na gestão municipal. “Essas mulheres são conselheiras da Secretaria e qual é o papel delas nesse trabalho? Conselheiras e lideranças da participação popular. Então elas têm voz na sua região, no seu bairro, na sua comunidade. Elas mandam demandas, nos ajudam nessa parte da população, da participação popular”, explicou.

Conselheiras aprovam iniciativa – E as conselheiras ficaram felizes com a iniciativa da SEPP. Cecília Alves disse que é um momento especial, onde se consegue fugir da rotina e deixar o corre-corre de lado para desfrutar de um momento único. “Para mim é uma experiência nova, porque a gente tem outras atividades, corre sempre, mas aqui é a primeira vez e tudo que é a primeira vez é experiência nova. E é bom a gente ter coisas novas para aprender. Então estamos na expectativa do que é que a gente vai ver e o que a gente vai aprender para o nosso dia a dia”, declarou.

Sandra Maria também participou da atividade e ressaltou que o momento contribuiu para ela perceber as coisas boas que a vida tem para oferecer. E ela aproveitou a estada no Espaço Cultural José Lins do Rêgo para apreciar a arte. “Eu estava agora ali na galeria vendo as artes, aprendendo mais sobre as coisas boas da vida, que a gente tem muitas coisas bonitas e esquece de ver, porque o tempo não deixa. A gente trabalha tanto e esquece que a vida é boa para gente”, celebrou.

Patrícia Freitas, que também é uma das conselheiras do projeto, é mais uma que visitou o Planetário pela primeira vez e estava muito feliz com a tarde especial promovida pela Secretaria Executiva de Participação Popular. “É a primeira vez que eu venho ao Planetário. É um momento grandioso, porque quase não há homenagem para mulher. E é grandioso para nós, as conselheiras da 14ª região, estar participando desse evento grandioso aqui no Espaço Cultural. E para o Planetário, a gente nem sabia nem como era por dentro”, destacou.

Planetário – A sala de projeção tem capacidade para 106 pessoas, projeta 6 mil estrelas e 78 constelações, além do sistema solar, galáxias, nebulosas, o céu de qualquer lugar do mundo e as quatro estações do ano. Realiza um importante trabalho de divulgação científica em astronomia e geologia, além de sessões especiais para escolas, exposições, palestras e atividades afins da sociedade civil.