SES celebra 70 anos de história, avanços e compromisso com a saúde pública — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) apresentou, nesta quarta-feira (7), 70 anos de uma trajetória construída com trabalho, inovação e compromisso com a vida. Em comemoração à data, a SES-PB lançou um selo comemorativo que passa a integrar os documentos e canais oficiais da instituição, simbolizando a história construída até aqui e o compromisso permanente com o cuidado, a equidade e o fortalecimento da saúde pública para os próximos anos.

Ao longo dessas sete décadas, a saúde pública da Paraíba consolidou-se como um dos pilares da gestão pública estadual, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado. Criada em 1956, a SES-PB acompanhou e protagonizou importantes transformações da saúde pública estadual. Desde sua institucionalização até a consolidação como órgão gestor exclusivo das políticas de saúde, a Secretaria teve papel decisivo na organização, expansão e qualificação da rede assistencial, sempre orientada pelas necessidades da população e pelas diretrizes nacionais do SUS.

Para o secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, celebrar os 70 anos da SES é reconhecer uma história feita por pessoas e para pessoas. “A Secretaria da Saúde é, antes de tudo, construída por mãos que cuidam, planejam e executam políticas públicas todos os dias. São sete décadas de dedicação ao povo paraibano, com a certeza de que saúde se faz com compromisso, responsabilidade e sensibilidade humana”, destacou.

Ao longo do tempo, a expansão da rede hospitalar, a regionalização da assistência, a criação de estruturas estratégicas de gestão e a descentralização das ações fortaleceram o papel do Estado na coordenação das políticas públicas de saúde e no apoio aos municípios, contribuindo para uma rede mais integrada, eficiente e resolutiva.

Durante a pandemia de Covid-19, a Secretaria liderou uma resposta histórica à maior emergência sanitária do século, promovendo a ampliação de leitos, a reorganização da rede assistencial e a coordenação das campanhas de testagem e vacinação em todo o estado. A atuação integrada reafirmou o papel essencial da SES-PB na proteção da vida e no cuidado com a população em momentos de crise, colocando o estado como referência para o Brasil na área da vigilância em saúde.

Nos últimos anos, a SES-PB intensificou os investimentos em inovação e qualificação da assistência, com a implantação de programas estratégicos como o Paraíba Contra o Câncer, Opera Paraíba e Coração Paraibano, que ampliam o acesso da população aos serviços especializados e fortalecem a rede estadual de atenção à saúde. A história mais recente também é marcada por ações estruturantes nas áreas de imunização, como o Vacina Mais Paraíba, e de formação profissional, por meio da Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB).

Segundo o secretário Ari Reis, os avanços recentes refletem uma política de saúde que olha para o presente sem perder de vista o futuro. “Temos investido fortemente na modernização da gestão, na ampliação da rede e na humanização do cuidado. Isso é fruto de um planejamento sólido e de uma gestão comprometida com resultados concretos para a população”, ressaltou.

Atualmente, a SES-PB vivencia um novo ciclo de modernização, com investimentos em transformação digital, implantação de sistemas de gestão hospitalar e prontuário eletrônico, a exemplo do AGHUse e da plataforma Conecta SUS, além do fortalecimento da governança e da qualificação dos serviços. A Secretaria segue avançando com obras estruturantes, ampliação e modernização de unidades de saúde nas três macrorregiões do Estado, além de novos projetos voltados à regionalização da assistência e à incorporação de tecnologias.

Entre as iniciativas em destaque está a construção da nova sede da SES, orçada em R$ 17 milhões e executada no âmbito do Projeto de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde do Estado da Paraíba (Projeto A.M.A.R.). A obra, cujo início será em janeiro deste ano, simboliza um novo momento institucional, alinhado à inovação, à eficiência e à integração das equipes.

Os próximos anos serão marcados pela continuidade dos investimentos, pela expansão da rede e pelo fortalecimento de políticas públicas que ampliem o acesso, a qualidade e a resolutividade dos serviços ofertados à população. Celebrar esses 70 anos é, acima de tudo, reconhecer uma história coletiva e reafirmar o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde com o SUS, com a vida e com o futuro da saúde pública na Paraíba.