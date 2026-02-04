Estudante da rede estadual da Paraíba conquista 1º lugar em Medicina pelo Sisu — Governo da Paraíba

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, divulgado nesta quinta-feira (29), trouxe mais uma conquista da educação pública paraibana. O estudante Rian Sousa, de 17 anos, egresso da Escola Estadual Senador José Gaudêncio, no município de Serra Branca, garantiu vaga no curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Natural do Cariri paraibano, ele se torna o primeiro aluno de escola pública e quilombola a ingressar no curso.

A aprovação do estudante reforça os resultados das políticas educacionais desenvolvidas pelo Governo da Paraíba, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), que têm ampliado oportunidades e fortalecido a preparação dos jovens para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o ingresso no ensino superior. Ao comentar a conquista, Rian destacou a importância da escola pública em sua vida. “Essa conquista vai além de uma simples aprovação. Ela mostra que, mesmo partindo de uma origem humilde, uma pessoa consegue atingir resultados ditos ‘impossíveis’. Simboliza também que sonhar grande pode e deve ser um ato comum ao estudante da rede pública”, afirmou.

Entre as iniciativas que contribuíram para o desempenho do estudante estão programas como o Se Liga no Enem, que oferece suporte pedagógico e revisão de conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Desafio Nota 1000, voltado para o apoio na redação, o Conexão Mundo, que estimula o desenvolvimento de competências linguísticas através de intercâmbios internacionais, e a Festa Literária da Rede Estadual (Flirede), voltada ao incentivo à cultura, leitura e à escrita. As ações integram a política educacional do Estado que busca promover equidade, protagonismo estudantil e ampliação de horizontes acadêmicos.

Durante o Ensino Médio, Rian participou ativamente dos projetos educacionais e destacou o incentivo recebido ao longo da vida escolar. “A minha escola foi uma grande aliada durante todo o Ensino Médio. Sempre fui incentivado pelos meus professores a participar de programas e projetos que fortaleceram meu aprendizado”, ressaltou. O desempenho acadêmico do estudante também foi reconhecido por meio da premiação Melhores do Ano de 2025, na qual foi homenageado como melhor estudante da 5ª Gerência Regional de Educação (GRE), evidenciando o compromisso com os estudos e a dedicação às atividades escolares.

Para o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, a conquista representa o impacto positivo dos investimentos realizados na rede estadual de ensino. “A conquista de um estudante da rede estadual em um curso tão concorrido como Medicina demonstra que as políticas educacionais desenvolvidas pelo Governo da Paraíba têm gerado oportunidades concretas para os jovens. Estamos trabalhando para garantir que cada vez mais estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, capaz de transformar realidades e abrir novos caminhos”, destacou.

A trajetória de Rian Sousa simboliza os resultados de uma política educacional que prioriza o fortalecimento da aprendizagem, o incentivo à participação em projetos pedagógicos e o acompanhamento contínuo dos estudantes da rede estadual. Para outros jovens que sonham em ingressar na universidade, o estudante deixa uma mensagem de incentivo. “Essa conquista não é só minha. Ela mostra que, com o apoio da escola e dos professores, muitos outros estudantes da rede pública também podem alcançar grandes resultados”, concluiu.

Com ações integradas e foco no protagonismo estudantil, a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba se prepara para o início do ano letivo de 2026 nas 597 escolas estaduais distribuídas por todo o estado e segue ampliando oportunidades, ações, programas e promovendo conquistas que refletem diretamente no futuro dos jovens paraibanos.