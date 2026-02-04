quarta-feira, fevereiro 4, 2026
inscrições para médicos na Paraíba encerram nesta sexta-feira (30)

(Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (30), se encerram as inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que oferece vagas para a atuação de médicos em hospitais universitários. As inscrições podem ser efetuadas até as 23:59, exclusivamente pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$180.

Ao todo, o concurso oferece 152 vagas espalhadas por todo o Brasil, e abrange 96 especialidades, como pediatria, cirurgia geral e anestesiologia. O concurso vai contratar médicos para atuação em todo o Brasil, em hospitais administrados pela Ebserh, e também formará cadastro reserva.

Vagas na Paraíba

Na Paraíba, são 15 vagas para contratação imediata distribuídas entre Campina Grande e Cajazeiras. Para João Pessoa, está sendo feito um cadastro reserva. No estado, há oportunidades para médicos especialistas em áreas como neurologia pediátrica e infectologia.

As vagas são divididas para ampla concorrência, Pessoas com Deficiência (PCD), Pessoas Pretas e Pardas (PPP), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ).

Concurso da Ebserh na Paraíba:

  • Nível: superior completo;
  • Salários: de R$ 11.464,35 (24 horas semanais) até R$ 19.107,31 (40 horas semanais);
  • Inscrições: de 05 a 30 de janeiro de 2026;
  • Provas objetivas: 29 de março de 2026;
  • Edital do concurso da Ebserh

Distribuição de vagas:

Hospital Universitário Julio Bandeira (HUJB) – Cajazeiras

  • Médico Anestesiologia – 6 vagas;
  • Médico Cirurgião Geral – 4 vagas;
  • Médico Infectologia – 2 vagas;
  • Cadastro reserva para outras 36 especialidades.

Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) – Campina Grande

  • Médico Coloproctologia – 1 vaga;
  • Médico Genética Médica – 1 vaga;
  • Médico Neurologia Pediátrica – 1 vaga;
  • Cadastro reserva para outras 68 especialidades.

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) – João Pessoa

  • Cadastro reserva para 25 especialidades.

