João Azevêdo entrega PB-356 e assegura desenvolvimento econômico do Vale do Piancó — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo entregou, nesta quinta-feira (8), a implantação e pavimentação da rodovia estadual PB-356 (trecho Nova Olinda/Pitombeira/Tavares). A obra, um sonho antigo dos moradores da região, recebeu investimentos superiores a R$ 79 milhões do Tesouro estadual e vai beneficiar uma população de 140 mil habitantes, trazendo desenvolvimento econômico e integrando a Serra de Teixeira e o Vale do Piancó — são 39 quilômetros de extensão. Logo depois, em Nova Olinda, onde também inaugurou outro trecho da PB-356, o chefe do Executivo estadual foi agraciado com o Título de Cidadania, um reconhecimento aos investimentos do Governo do Estado no Vale do Piancó.

Na ocasião, João Azevêdo destacou a importância da PB-356 para a região do Vale do Piancó. “Essa obra nunca foi prometida, mas depois que vimos a necessidade de fazer a ligação dessas duas regiões, que são a Serra do Teixeira e o Vale do Piancó, entendemos como seria importante fazer essa estrada, que teve investimentos de quase R$ 80 milhões, trazendo muitos benefícios para essa região”, destacou.

“Para mim, fazer gestão é entregar resultados. Desde 2019, o nosso Governo já investiu R$ 1,25 bilhão aqui no Vale do Piancó, com estradas, com creches. Isso tudo é resultado daquilo que acreditamos, que é na força de um governo municipalista. É nos municípios onde as pessoas vivem. Por isso, não mediremos esforços para melhorar a vida da população dos 223 municípios paraibanos”, acrescentou João Azevêdo.

A prefeita de Santana dos Garrotes, onde fica o Distrito de Pitombeira, agradeceu os investimentos da gestão do governador João Azevêdo no município. “Quero agradecer esse carinho do governador João Azevêdo com Santana dos Garrotes, essa parceria que tem rendido tantos frutos, como essa estrada sonhada há tanto tempo — muitos não acreditavam que ela iria sair do papel, mas agora virou realidade. São muitos investimentos, como nessa creche que vai servir aos moradores de Pitombeira, com capacidade para atender até 100 crianças e que em breve será entregue, pois já foram concluídos 80% dela”, disse Paloma Leite.

A prefeita Paloma Leite fazia referência ao primeiro compromisso de João Azevêdo em Santana dos Garrotes: a visita a mais uma creche dentro do Programa Paraíba Primeira Infância, que foi acompanhada pelo secretário de Estado da Educação, Wilson Filho. Estão sendo investidos, em parceria com a Prefeitura de Santana dos Garrotes, R$ 1,1 milhão no equipamento, uma demanda antiga dos moradores do Distrito de Pitombeira.

Em Nova Olinda — Logo em seguida, o governador João Azevêdo foi até Nova Olinda, onde também inaugurou outro trecho da PB-356 (Nova Olinda/Tavares), trazendo inúmeros benefícios para os moradores do município e região.

“É uma grande alegria estar em Nova Olinda para entregar uma obra tão importante para essa região, que é a PB-356. Vamos avançar nas prioridades deste município, assim como temos feito com os demais, pois acreditamos que investir nos municípios é o melhor caminho para trazer desenvolvimento para esse Estado”, afirmou João Azevêdo.

O prefeito de Nova Olinda, Cícero de Arlete, agradeceu os investimentos que o município tem recebido do Governo do Estado. “São muitos os investimentos que temos que agradecer ao governador João Azevêdo, como o asfalto que ele colocou em nossa cidade, essa grande rodovia que liga a Santana dos Garrotes. Enfim, são muitos os investimentos e eu quero agradecer em nome da população de Nova Olinda”, comentou.

O deputado estadual Gilbertinho também destacou os investimentos do Governo da Paraíba no Vale do Piancó. “Essa obra da PB-356 significa muito para o Vale do Piancó, pois vai gerar crescimento, acessibilidade. Mas não é só isso. É um Centro de Hemodiálise que irá transformar a realidade de muita gente, que tinha que se deslocar mais de 200 quilômetros para fazer hemodiálise. São investimentos que transformam vidas”, acrescentou.

Aos 65 anos, José Lira nasceu em Nova Olinda e agora, com orgulho, vê a realidade do seu município mudar. “As estradas eram tão ruins que se adoecesse uma pessoa morria antes de chegar no hospital. Hoje a gente vê que a cidade ficou bonita e a gente tem mais qualidade de vida”, comemorou.

A solenidade de entrega da PB-356 foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; pelo deputado estadual João Gonçalves; e pelos auxiliares da Gestão estadual: Deusdete Queiroga (Infraestrutura); Nonato Bandeira (Comunicação Institucional); Ronaldo Guerra (Chefia de Gabinete); Tibério Limeira (Administração), entre outros.

Lideranças políticas da região também estiveram presentes à solenidade.