‘Para nossa família, é uma vitória’, diz aluno quilombola aprovado em medicina na UFCG

Rian Sousa, aluno aprovado em medicina na UFCG. Reprodução: Redes sociais.. Jornal da Paraíba

O paraibano Rian Sousa, de 17 anos, foi um dos alunos a conquistar uma vaga no curso de medicina na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2026, que teve o resultado divulgado nesta quinta-feira (29). Natural de Serra Branca, Rian é o primeiro aluno de escola pública e quilombola, por meio do projeto Nota 1000, do Governo da Paraíba, a garantir uma vaga no curso.

Rian relatou ao Jornal da Paraíba que considera a medicina uma profissão importante, e deseja seguir a carreira para abraçar o verdadeiro potencial e dever da área.

“Acredito que essa profissão seja muito importante para o funcionamento da sociedade, é ela que permite e guia o bem estar das pessoas, o que vai muito além de meramente prescrever medicamentos e atender pacientes“, contou.

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Rian também destacou o histórico acadêmico da família. O recém-aprovado tem uma prima que cursa Medicina e uma irmã que estuda Medicina Veterinária. Segundo ele, a aprovação foi recebida com muita emoção pela família, especialmente pela mãe, que se comoveu com a notícia.

“Todos ficaram muito felizes, principalmente minha mãe, a pessoa que mais me incentivou a estudar na minha vida, ela até se emocionou. Para nossa família, isso é uma vitória, algo que sempre fomos instigados a buscar, a educação como chave para transformação das nossas histórias”, disse o estudante.

Trajetória de estudos

Rian relatou que o principal desafio ao longo da preparação foi lidar com a ansiedade e com a busca constante pela perfeição.

Segundo ele, aprender a controlar o lado emocional é fundamental para manter a evolução durante a rotina de estudos. Aos estudantes que ainda se preparam para o Enem, deixou uma mensagem de incentivo: “Acredite, e mesmo com suas limitações, siga em frente, pois, somente assim, pode-se chegar a qualquer objetivo”, explicou.

Expectativas para o futuro

Para o futuro, Rian afirmou que pretende continuar se dedicando aos estudos e aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela universidade.

“Pretendo ingressar na UFCG e participar do máximo de projetos e experimentar as mais diversas áreas, para que eu possa me formar como um profissional completo que sabe exatamente a área a qual seguir”, finalizou.

*Sob supervisão de Erickson Nogueira