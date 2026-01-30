DNIT deve instalar novos 11 radares em rodovias federais na Paraíba

Radares em João Pessoa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco. Radares em João Pessoa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

As rodovias federais que cortam a Paraíba devem receber novos 11 radares de fiscalização eletrônica de velocidade em 2026. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29) pelo superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na Paraíba, Arnaldo Monteiro, em entrevista à CBN Paraíba.

De acordo com o representante do DNIT, 10 novos radares estão sendo instalados em trechos da BR-230 e um radar na BR-101, na altura da cidade do Conde, na Grande João Pessoa. Além dos radares, quatro lombadas eletrônicas também serão instaladas. A instalação desses equipamentos integra uma política permanente de segurança viária e educação, ainda segundo o órgão.

Em 2025, o DNIT arrecadou mais de R$ 3 milhões em multas nas rodovias federais que cortam a Paraíba, segundo um levantamento da CBN. Ao todo, 82.863 autos de infração foram lavrados, e destes, quase 20 mil multas já foram quitadas.

O DNIT informou em nota que os radares são implementados respeitando critérios rigorosos, como histórico de acidentes no local, volume de tráfego e características da via. O órgão ressaltou que a medida não possui finalidade de arrecadação.

O representante do DNIT também falou sobre as obras do DNIT em trechos de rodovias federais na Paraíba. Segundo Arnaldo Monteiro, os viadutos dois construídos, marginais e passarelas nas obras em João Pessoa devem ser entregues até setembro deste ano, enquanto as obras da duplicação em Campina Grande devem ter todos os viadutos entregues até o final deste ano.