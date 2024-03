Sedurb divulga funcionamento dos mercados, feiras e shoppings populares na Semana Santa

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos mercados públicos e shoppings populares, divulgou o funcionamento desses espaços durante o feriadão de Semana Santa. A Pasta lembra que sempre deixa a critério dos feirantes e comerciantes o modelo de funcionamento em datas comemorativas e feriados que compõem os calendários municipal, estadual e nacional. No caso da Semana Santa, a maioria funcionará normalmente, com exceção da sexta-feira (29).

Os shoppings populares (Shopping do Varadouro, 4&400, Centro Comercial de Passagem e Terceirão) abrem normalmente em horário comercial nesta quinta-feira. Na sexta-feira, permanecerão fechados, voltando a abrir no sábado (30), em horário habitual. Lembrando que não funcionam aos domingos.

A Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, também abrirá normalmente até o sábado, já que está acontecendo no local a Semana do Pescado. Durante o período, o local está funcionando das 5h30 às 14h30. O Mercado do Peixe também funcionará normalmente no período, com exceção do domingo, que encerrará as atividades às 12h.

O Mercado Central abrirá nesta quinta-feira até 17h, no sábado até 12h e no domingo estará fechado. O Mercado de Mangabeira abrirá até 12h na sexta, sábado e domingo, com expediente sem alterações. A Feira de Oitizeiro só terá horário de funcionamento alterado na sexta, abrindo até 12h nos demais dias. No Mercado do Bairro dos Estados, os comerciantes optaram por fechar apenas na sexta-feira.

O Mercado de Cruz das Armas também só terá alteração no expediente na sexta-feira, quando fechará mais cedo, às 12h. O Mercado da Torre funcionará todos os dias normalmente, sem mudança nos horários, inclusive com a tradicional Praça de Alimentação servindo refeições diariamente.