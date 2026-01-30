Funjope inicia inscrições para Prêmio ‘Paixão de Cristo nos Bairros 2026’

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) iniciou, nesta quarta-feira (28), as inscrições para de grupos e coletivos de artes cênicas para o Prêmio ‘Paixão de Cristo nos Bairros 2026’. O período de inscrição segue até a sexta-feira (13 de fevereiro). O valor total do edital é de R$ 110.000,00 e serão selecionadas 10 propostas de montagem de espetáculos que serão apresentados em bairros da Capital durante a Semana Santa.

“Esta ação é muito importante para a Funjope e para a Prefeitura. Há quatro anos dedicamos um investimento para o teatro comunitário e fazemos um edital específico para a Paixão de Cristo nos bairros. Selecionamos dez projetos de teatro comunitário que serão desenvolvidos nesse período da Paixão de Cristo e é uma experiência muito exitosa”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o movimento do teatro em João Pessoa é muito forte e a Funjope já tem uma tradição de realizar o espetáculo da Paixão de Cristo em diversos bairros. “É por meio desse edital que muitos grupos de teatro contratam atrizes, atores, pessoal técnico. Desse modo, como é o desejo e o estímulo do prefeito Cícero Lucena, fazemos o fortalecimento do teatro em João Pessoa”, acrescenta.

O objetivo deste edital, que pode ser acessado no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=11941, é incentivar a cultura nas comunidades, promover melhoria e manutenção dos espetáculos, fortalecer o turismo interno e consequentemente, gerar trabalho e renda, impulsionando a economia local.

A premiação vai contemplar iniciativas voltadas para a participação da população local, visando promover, afirmar e fortalecer a comunidade, seus saberes e as redes sociais que as compõem. Além disso, a intenção é proporcionar o reconhecimento e difusão das ações sociais, de lazer e religiosas de cunho artístico e cultural.

Inscrições – O período de inscrições teve início nesta quarta-feira (28 de janeiro) e segue até a sexta-feira (13 de fevereiro). Os interessados devem acessar a plataforma JPCultura, no endereço eletrônico: https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/ para acessar os formulários e realizar a inscrição.

O processo de avaliação das propostas será realizado em duas etapas: análise documental, que é de caráter eliminatório; e avaliação de mérito, onde serão observados os quesitos originalidade e qualidade artística da iniciativa proposta, histórico do espetáculo e do coletivo, currículo do proponente ou responsável pelo grupo. Também será verificada a contribuição do agente cultural à comunidade em que atua, a exemplo da realização de ações dentro do seu território e contratação de profissionais da comunidade.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (83) 3213-4406 ou pelo e-mail [email protected].