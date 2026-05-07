População atende o chamado da Prefeitura de João Pessoa e doa roupas, colchões e outros itens para famílias desabrigadas pelas chuvas

O feriadão do Dia do Trabalhador, comemorado na sexta-feira (1º), não desmotivou a população a participar da corrente do bem promovida pela Prefeitura de João Pessoa para ajudar as famílias desabrigadas pelas chuvas. Muitas pessoas aderiram a campanha e neste final de semana procuraram os postos de arrecadação disponibilizados pela gestão municipal para entrega do material.

A empresária Silene Domingos, moradora do bairro de Mangabeira, foi uma das que atendeu o chamado da gestão municipal para apoiar essas famílias no retorno às suas casas. Ela compareceu a um dos seis pontos de arrecadação, o Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, levando na bagagem lençóis, cortinas e toalhas de banho, revelando emoção na entrega. “Eu vim fazer parte dessa ação solidária para diminuir o sofrimento de quem perdeu tudo. É um momento muito difícil e mexe com nossas emoções”, declarou a empresária.

A enfermeira Olivia Santos, moradora do Castelo Branco, também aderiu a campanha e levou roupas e colchão para atender as famílias. “Eu tinha separado esse material e quando vi a campanha no Instagram, vim fazer a entrega. É importante ajudar neste momento que exige que todos dêem as mãos”, afirmou Olívia.

A professora Gessilene de Sousa Gomes foi a um dos postos fazer sua doação e relatou que já passou por essa mesma dificuldade após uma enxurrada na cidade de origem, Patos. “Eu sei o que é isso e me sinto emocionada em ajudar, porque vivi isso na pele. Sei o que ficar sem um teto”, ressaltou a professora, que, atualmente, mora em Rondônia e que está em João Pessoa para visitar a filha.

Júnior Mangabeira, diretor do Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, destacou que desde sábado que o local tem sido procurado pela população interessada em fazer parte dessa ação solidária. “São roupas, alimentações e móveis, numa demonstração de que se importam com o sofrimento do próximo”, pontuou, ressaltando que o Centro Cultural está recebendo as doações todos os dias até as 21h, horário de fechamento.

Serviço – A gestão municipal está com seis pontos de arrecadação dos produtos doados, são eles: Centro de Cooperação da Cidade, na Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano; o Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira; Home Center Ferreira Costa, na BR-230; Parahyba Mall, no Jardim Oceania; e os shoppings Mangabeira e Manaíra, com funcionamento das 8h às 17h.

Trabalho integrado- A força-tarefa montada pela Prefeitura para atender as famílias vítimas das chuvas, é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.