SCFV E CRAS recebem 1500 máscaras de proteção da Rede UNIPLAN

Na manha~ desta sexta-feira (26) o gerente da Rede UNIPLAN Acari, Menel Santos, doou para o Servic¸o de Convive^ncia e Fortalecimento de Vi´nculos (SCFV) e Centro de Refere^ncia em Assiste^ncia Social (CRAS) um total de 1.500 ma´scaras de protec¸a~o.





As ma´scaras de tecido sera~o entregues aos usua´rios e fami´lias acompanhadas pelo SCFV e CRAS, estruturas pertencentes a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitac¸a~o e Assiste^ncia Social (SEMTHAS).





“A doac¸a~o chega em momento oportuno devido ao agravamento da pandemia de COVID-19 e ajudara´ no combate ao coronavi´rus no munici´pio de Sa~o Jose´ do Serido´”, destacou o coordenador do SCFV, Melquides Medeiros.