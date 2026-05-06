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SCFV E CRAS recebem 1500 máscaras de proteção da Rede UNIPLAN

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Na manha~ desta sexta-feira (26) o gerente da Rede UNIPLAN Acari, Menel Santos, doou para o Servic¸o de Convive^ncia e Fortalecimento de Vi´nculos (SCFV) e Centro de Refere^ncia em Assiste^ncia Social (CRAS) um total de 1.500 ma´scaras de protec¸a~o.


As ma´scaras de tecido sera~o entregues aos usua´rios e fami´lias acompanhadas pelo SCFV e CRAS, estruturas pertencentes a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitac¸a~o e Assiste^ncia Social (SEMTHAS).


“A doac¸a~o chega em momento oportuno devido ao agravamento da pandemia de COVID-19 e ajudara´ no combate ao coronavi´rus no munici´pio de Sa~o Jose´ do Serido´”, destacou o coordenador do SCFV, Melquides Medeiros.

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