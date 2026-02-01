visitas técnicas fortalecem a cultura exportadora no interior do estado — Governo da Paraíba

O mês de janeiro de 2026 marcou uma etapa estratégica do Projeto QualiExporta PBsF no sertão da Paraíba. Vinculado ao Programa Paraíba sem Fronteiras, o projeto realizou uma série de visitas técnicas a empresas localizadas nos municípios de Pombal, São Bento, Patos e Sousa.

As visitas tiveram como foco a aproximação direta com o setor produtivo, a escuta ativa das demandas empresariais e o fortalecimento da cultura exportadora em micro, pequenas e médias empresas que já demonstram potencial competitivo e capacidade de inserção no mercado internacional.

O QualiExporta é um projeto vinculado ao Programa Paraíba sem Fronteiras, desenvolvido pelo Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq-PB) e recebe apoio técnico da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do Projeto de Extensão Probex COMEX.

A iniciativa tem como objetivo apoiar empresas e startups paraibanas na busca pela formalização, inovação e inserção no mercado internacional, atuando por meio de assessoria especializada, capacitação técnica e estímulo à cultura exportadora, sempre considerando as especificidades regionais e socioeconômicas do estado.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, Claudio Furtado, as visitas técnicas realizadas pelo QualiExporta no sertão reafirmam o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento regional e a interiorização das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. “O QualiExporta nasce com essa missão de estar próximo do setor produtivo, compreender a realidade de cada território e construir, junto com os empreendedores, caminhos viáveis para a inserção no mercado internacional. Quando vamos ao sertão, encontramos empresas com enorme potencial, inovação, capacidade produtiva e identidade regional forte. Nosso papel é criar as pontes, oferecer apoio técnico e estimular uma cultura exportadora que gere emprego, renda e desenvolvimento sustentável para a Paraíba”, destacou.

Segundo a coordenadora do Projeto QualiExporta PBsF, professora Márcia Paixão, as visitas técnicas cumprem um papel central na metodologia da iniciativa. “São momentos fundamentais para ampliar a aproximação do empresário e de seus colaboradores com a equipe técnica do projeto, além de permitir um feedback direto, por meio da escuta ativa, sobre potencialidades, resultados já alcançados e necessidades reais na preparação para exportar”, destaca.

Cooperativa Fonte de Sabor, em Pombal

A primeira visita técnica aconteceu na Cooperativa Fonte de Sabor, localizada na zona rural do município de Pombal. Especializada na produção de polpas de frutas, a cooperativa se destaca pela valorização da agricultura familiar e pelo potencial de agregação de valor a produtos regionais, com foco na qualidade e na padronização dos processos produtivos.

Durante a visita, a equipe técnica do QualiExporta pôde conhecer de perto as etapas de processamento, armazenamento e logística da produção, além de dialogar com os cooperados sobre os desafios e oportunidades para a ampliação de mercados. A experiência evidenciou o papel estratégico das cooperativas no fortalecimento da economia local e na geração de renda no meio rural.

Segundo a diretora financeira e uma das fundadoras da Cooperativa Fonte de Sabor, Maria da Paz Nascimento dos Santos, a participação no Projeto QualiExporta tem sido decisiva para o fortalecimento do empreendimento. “A participação da Cooperativa Fonte de Sabor no Projeto QualiExporta tem sido extremamente positiva e estratégica para o fortalecimento institucional e para a consolidação do nosso processo de inserção no mercado internacional. O projeto tem contribuído de forma concreta para o aprimoramento da gestão, da qualidade dos produtos e adequação às exigências do comércio exterior. Destaca-se, de modo especial, o acompanhamento contínuo e qualificado da equipe técnica, que tem atuado de forma próxima, acessível e comprometida com a realidade da cooperativa”, comentou.

Um dos marcos mais relevantes da cooperativa foi a participação na Expo Paraguai, realizada com a assessoria direta do Projeto QualiExporta PBsF. “A presença nesse evento internacional ampliou a visibilidade da cooperativa, permitiu o contato com potenciais compradores e parceiros comerciais, além de proporcionar uma experiência concreta de acesso a mercados externos. O suporte técnico recebido antes, durante e após o evento foi decisivo para que a participação ocorresse de forma organizada, segura e alinhada às exigências do mercado internacional”, destacou.

Redes de Dormir, em São Bento

No município de São Bento, referência nacional na produção de redes de dormir, a visita técnica foi realizada em uma empresa especializada na confecção artesanal de redes de descanso produzidas em 100% algodão natural. O empreendimento se destaca pela preservação do saber-fazer tradicional aliado a investimentos em modernização e posicionamento estratégico no mercado digital.

Esquadriart, em Patos

A agenda no sertão incluiu ainda uma visita à Esquadriart, empresa localizada em Patos, especializada na produção de móveis planejados. Durante a visita, a equipe do QualiExporta conheceu os processos de criação, fabricação e personalização dos móveis, além da estrutura organizacional da empresa.

Dinococo, em Sousa

Encerrando o roteiro de visitas, a equipe técnica esteve na Dinococo, indústria de produtos derivados do coco localizada no município de Sousa. Reconhecida pelo alto nível técnico-produtivo e comercial, a empresa se destaca pela infraestrutura moderna, pelo mix expressivo de produtos e pelos investimentos em soluções logísticas.