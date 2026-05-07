Cícero Lucena celebra mais de 700 famílias beneficiadas com Compra Assistida e Cuidar do Lar

O prefeito Cícero Lucena avança com as políticas habitacionais de João Pessoa por meio dos programas Compra Assistida, voltado à aquisição de imóveis para retirar famílias de áreas de risco, e Cuidar do Lar, que garante a reforma completa das casas dos moradores. Nesta terça-feira (27), o gestor da Capital, acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra, visitou famílias beneficiadas, celebrou mais de 700 unidades contempladas pelos dois programas e assinou novos contratos.

No Compra Assistida, são 421 unidades habitacionais contratadas. Desse total, 250 estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab), beneficiando famílias do Bairro São José, enquanto 177 fazem parte do programa João Pessoa Sustentável, que atende moradores do Complexo Beira Rio. Ao todo, 277 imóveis já foram entregues — todos escolhidos pelas próprias famílias, com valor de até R$ 115 mil. A Prefeitura também arca com as despesas de documentação e realiza a mudança dos beneficiários.

Durante assinatura de 19 novos contratos, o prefeito explicou que, pela Secretaria de Habitação, 110 unidades já foram entregues e 35 estão em fase final de conclusão, somando 145 imóveis dos 250 previstos do ‘Compra Assistida’. Já pelo programa João Pessoa Sustentável, 132 unidades estão pagas e 111 famílias já receberam a documentação de titularidade.

“O Compra Assistida visa atender pessoas residentes em áreas de risco, onde a vida é ameaçada por fatores como enchentes ou desmoronamentos. Através desse programa, oferecemos a inovação da compra assistida e garantimos a documentação definitiva do imóvel escolhido, dentro dos limites orçamentários estabelecidos para cada caso”, iniciou o prefeito.

“O Cuidar do Lar demonstra ainda maior preocupação, direcionando-se a proprietários que enfrentam dificuldades em suas moradias, seja na instalação de banheiros, na segurança estrutural, na prevenção de vazamentos ou na conservação de esquadrias. Neste caso, promovemos reformas que visam proporcionar acessibilidade e segurança nas residências. Uma felicidade e gratidão a Deus por esta oportunidade, bem como nosso reconhecimento a toda a equipe que se dedica com tanto amor e carinho”, concluiu Cícero Lucena.

Durante visita a uma das famílias beneficiadas, no Residencial Jardim América, no bairro Ernani Sátiro, o vice-prefeito Leo Bezerra exaltou o alcance dos dois programas, destacando o ineditismo da Prefeitura em trabalhar sua política habitacional por meio de modalidades diversas. “A moradora beneficiada relatava que, a cada chuva, sua residência era alagada. Hoje, oferecemos dignidade, respeito, atenção e, acima de tudo, afeto. Ela escolheu o apartamento onde deseja residir e toda a nossa equipe está presente para celebrar este momento”, destacou o vice-prefeito.

Em relação ao programa Cuidar do Lar, a secretária Municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que podem participar famílias que possuem renda de até dois salários mínimos, imóvel próprio em João Pessoa e que morem em áreas de risco. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão e pela plataforma Prefeitura Conectada. Ela também disse que o programa, que obteve premiação nacional pelo impacto direto na qualidade de vida das famílias beneficiadas, vai passar dos atuais oito salários mínimos para 11, o valor investido na reforma do imóvel.

“O foco no bem-estar da população mais vulnerável, que apresenta maiores necessidades. Muitas vezes, a pessoa não almeja apenas uma casa, mas sim a possibilidade de residir em um lar próprio, o que nem sempre é possível devido às limitações financeiras. A Prefeitura, então, oferece condições para que essas famílias tenham acesso a uma moradia digna, promovendo uma reforma completa do lar, dando condições de conforto e segurança”, afirmou a Socorro Gadelha.

Vida nova para famílias beneficiadas – Luciene do Nascimento, que trabalha como diarista, deixou de morar em uma área de risco no Bairro São José para viver com segurança e conforto no Residencial Jardim América, no Ernani Sátiro. Ela faz parte das beneficiadas com o programa Compra Assistida. “Não podia chover que a gente perdia o sossego – eu e meu marido. Quando entramos no programa, nem acreditei que poderia escolher o apartamento. Viemos pra cá, com toda estrutura, com todas as condições arcadas pela Prefeitura”, comemorou

Já na comunidade Gauchinha, que pertence ao bairro Costa e Silva, o aposentado Antônio Rodrigues e sua esposa, Lúcia Rodrigues, comemoram a reforma do lar. Eles receberam o prefeito e agradeceram por viverem com conforto e segurança. “Agente não tinha condições de reformar a casa. E estava com muita coisa pra fazer. A gente se inscreveu e não acreditamos que nossa casa ficaria novinha, somente quando fizeram a reforma e deixaram tudo novinho”, comemorou Lúcia Rodrigues.