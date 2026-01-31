sábado, janeiro 31, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Governo da Paraíba cria Secretaria Executiva de Proteção Animal

admin1

Governo do Estado cria Secretaria Executiva de Proteção Animal. Reprodução

A Paraíba passou a contar com uma Secretaria Executiva de Proteção Animal, criada para coordenar políticas públicas voltadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar dos animais em todo o estado. A nova estrutura integra a Secretaria de Estado da Saúde e foi instituída por medida provisória assinada na última segunda-feira (26) e publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28).

Entre as atribuições da secretaria estão a articulação de ações de fiscalização, resgate, abrigo e atendimento à saúde animal, além da integração de políticas já existentes relacionadas à causa animal.

A secretaria passa a contar com cargos comissionados, como secretário executivo, gerentes e chefes de núcleos, responsáveis por áreas específicas de atuação dentro da política estadual de proteção animal.

LEIA TAMBÉM:

A organização interna inclui uma Gerência Executiva de Saúde e Bem-Estar Animal, à qual estão vinculadas unidades operacionais responsáveis por fiscalização e denúncias, resgate e abrigo, serviços de saúde animal e políticas da causa animal.

Dentro dessa estrutura, também foram criados núcleos específicos para proteção ao animal doméstico, vigilância de zoonoses e educação e conscientização da população.

O que muda com a nova secretaria

Com a mudança, ações relacionadas à proteção animal passam a ter uma coordenação própria dentro da estrutura da Saúde, com foco na integração entre políticas públicas, fiscalização e atendimento. A medida já está em vigor.

Ou seja, a criação da nova secretaria também altera a Lei nº 8.186, de 2007, para incluir, de forma expressa, a competência do Poder Executivo de coordenar políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

Você pode gostar também

‘Sacrifício vale a pena’, diz jovem do Sertão que venceu competição de tecnologia na China

admin1

Luis Henrique aparece em preparação para estreia da Inter de Milão

admin1

Seinfra executa serviços de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco em 41 bairros

admin1