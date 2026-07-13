Menina de 9 anos morre após 16 dias internada por graves queimaduras e comove cidade

Por MRNews



A cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, amanheceu de luto neste sábado (11) após a confirmação da morte da pequena Maria Valentina, de apenas 9 anos. A criança estava internada havia 16 dias em um hospital especializado no tratamento de queimaduras, no Recife, depois de sofrer um grave acidente no restaurante da família.

A notícia gerou forte comoção entre moradores, familiares e amigos, que desde o dia do acidente mantinham uma corrente de orações pela recuperação da menina.

Acidente aconteceu em restaurante da família

Maria Valentina sofreu queimaduras graves no dia 25 de junho, após a explosão de uma ilha de rechaud, equipamento utilizado para manter alimentos aquecidos em buffets e restaurantes.

O acidente ocorreu no estabelecimento da família, localizado na Rua Joca Magalhães, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada. As primeiras informações apontaram que um possível curto-circuito no equipamento teria provocado a explosão.

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Logo após o ocorrido, a menina foi socorrida ao Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Transferência para hospital especializado

Devido à gravidade das queimaduras, Maria Valentina foi transferida no dia seguinte para uma unidade de referência no Recife por meio de uma UTI aérea.

Durante os primeiros dias de internação, familiares chegaram a informar que o estado clínico apresentava sinais de evolução, o que aumentou a esperança de recuperação entre amigos e moradores da cidade.

Entretanto, apesar de todos os esforços da equipe médica, a criança não resistiu às complicações decorrentes das queimaduras e faleceu neste sábado.

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Serra Talhada presta homenagens

A confirmação da morte provocou uma onda de manifestações de pesar nas redes sociais.

Centenas de mensagens de solidariedade passaram a ser publicadas por moradores de Serra Talhada e de diversas cidades do Sertão pernambucano, que acompanharam diariamente a luta da menina pela vida.

Familiares, amigos, lideranças locais e moradores destacaram a comoção causada pelo caso e prestaram apoio aos pais neste momento de profunda dor.

Comunidade acompanhou a luta pela recuperação

Desde o acidente, igrejas, grupos comunitários e moradores organizaram correntes de oração em favor da recuperação de Maria Valentina.

A mobilização ultrapassou os limites de Serra Talhada, alcançando pessoas de diferentes cidades da região, sensibilizadas pela história da criança.

Agora, a população se une para prestar as últimas homenagens e oferecer conforto aos familiares.

Acidentes com queimaduras exigem atenção

Especialistas reforçam que equipamentos utilizados para aquecimento de alimentos, como rechauds, exigem manutenção preventiva e utilização adequada para reduzir riscos de acidentes.

Em situações envolvendo queimaduras graves, o atendimento médico imediato e a transferência para centros especializados podem ser determinantes para aumentar as chances de recuperação.

A morte de Maria Valentina deixa uma profunda marca na comunidade sertaneja e reacende o debate sobre segurança no uso desses equipamentos em estabelecimentos comerciais.

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