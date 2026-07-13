veja os confrontos das oitavas de final

A Série D do Campeonato Brasileiro 2026 já conhece a maioria dos confrontos das oitavas de final. E o Jornal da Paraíba apresenta cada partida.

Vale lembrar que a 3ª fase se encerra nesta segunda-feira (13), com os duelos América-RN x Trem e CSA x Betim, mas boa parte dos jogos já estão definidos.

Treze eliminou o CRAC na 3ª fase da Série D 2026. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

É o caso de Treze x São José-RS, adversários nas oitavas de final. O Galo é o único paraibano na disputa, já que o Serra Branca acabou superado pelo Uberlândia na 3ª fase.

O Treze, que eliminou o CRAC nos pênaltis na fase anterior, vai decidir o confronto das oitavas de final em casa, pois chega com uma campanha superior ao adversário gaúcho.

Confira os jogos das oitavas de final da Série D 2026:

Goiatuba x Ferroviário

Porto Velho x América-RN ou Trem

Luverdense x ABC

Nacional-AM x Iguatu

Treze x São José-RS

Uberlândia x Portuguesa

CSA ou Betim x São Luiz

ASA x Cianorte

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