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veja os confrontos das oitavas de final

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A Série D do Campeonato Brasileiro 2026 já conhece a maioria dos confrontos das oitavas de final. E o Jornal da Paraíba apresenta cada partida.

Vale lembrar que a 3ª fase se encerra nesta segunda-feira (13), com os duelos América-RN x Trem e CSA x Betim, mas boa parte dos jogos já estão definidos.

Treze eliminou o CRAC na 3ª fase da Série D 2026. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

É o caso de Treze x São José-RS, adversários nas oitavas de final. O Galo é o único paraibano na disputa, já que o Serra Branca acabou superado pelo Uberlândia na 3ª fase.

O Treze, que eliminou o CRAC nos pênaltis na fase anterior, vai decidir o confronto das oitavas de final em casa, pois chega com uma campanha superior ao adversário gaúcho.

Confira os jogos das oitavas de final da Série D 2026:

  • Goiatuba x Ferroviário
  • Porto Velho x América-RN ou Trem
  • Luverdense x ABC
  • Nacional-AM x Iguatu
  • Treze x São José-RS
  • Uberlândia x Portuguesa
  • CSA ou Betim x São Luiz
  • ASA x Cianorte

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