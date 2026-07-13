veja os confrontos das oitavas de final
A Série D do Campeonato Brasileiro 2026 já conhece a maioria dos confrontos das oitavas de final. E o Jornal da Paraíba apresenta cada partida.
Vale lembrar que a 3ª fase se encerra nesta segunda-feira (13), com os duelos América-RN x Trem e CSA x Betim, mas boa parte dos jogos já estão definidos.
É o caso de Treze x São José-RS, adversários nas oitavas de final. O Galo é o único paraibano na disputa, já que o Serra Branca acabou superado pelo Uberlândia na 3ª fase.
O Treze, que eliminou o CRAC nos pênaltis na fase anterior, vai decidir o confronto das oitavas de final em casa, pois chega com uma campanha superior ao adversário gaúcho.
Confira os jogos das oitavas de final da Série D 2026:
- Goiatuba x Ferroviário
- Porto Velho x América-RN ou Trem
- Luverdense x ABC
- Nacional-AM x Iguatu
- Treze x São José-RS
- Uberlândia x Portuguesa
- CSA ou Betim x São Luiz
- ASA x Cianorte
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