Prefeitura de João Pessoa realiza a 14ª Jofem no Teatro Pedra do Reino

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realiza, nesta quinta (29) e sexta-feira (30), a 14ª Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem). A abertura será às 8h30, no Teatro Pedra do Reino. Participam do evento e reunir professores, gestores e especialistas das unidades educacionais municipais da Capital.

O tema central desta edição será ‘O fortalecimento da escola pública municipal: práticas transformadoras na perspectiva da inclusão e equidade’.

A conferência de abertura será ministrada pelo professor doutor José Eduardo de Oliveira Lanuti, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e terá como mediadora a professora doutora Rejane Maria de Araújo Lira, da Secretaria de Educação.

No turno da tarde, das 14h às 16h30, haverá mesa redonda cuja temática será ‘Os desafios e as possibilidades da educação inclusiva na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa’.

Irão participar da mesa redonda as professoras doutoras Andréa Giordanna Araújo da Silva e Eulina de Carvalho, do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); a professora doutora Rejane Maria de Araújo Lira, da Sedec. A mediação será feita pelo professor doutor Lucian Souza, da Sedec.

Segundo dia – Haverá mesas redondas, por segmento, com relatos de experiências e diversos temas como ‘Práticas pedagógicas transformadoras nos anos finais do ensino fundamental: mediações didáticas com adolescentes’, que terá a participação da professora doutora Caroline Vieira de Souza, do Ministério da Educação e da Universidade Federal do Piauí (MEC/UFPI); professora doutora Patrícia Fernanda Santos, da Sedec; professora mestre Josefa Rejane Luiz Ferreira, da Escola Municipal Major José de Barros Moreira. A mediação será feita pela professora mestre Maria José Candido Barbosa, da Sedec.

Terá ainda mesa redonda voltada para gestores de escolas e pedagogos que atuam nos anos iniciais ou finais. O tema dessa mesa será ‘Práticas pedagógicas transformadoras na gestão escolar: contribuições da Educação Emocional’ e contará com a participação dos professores doutores Elisa Gonsalves Poseibone Fabrício Poseibon, da UFPB; professora Maria José Lourenço Ramos, da Secretaria de Educação de Queimadas. A mediação será feita pelos professores mestres Jonathan Vieira e Nilcione Maciel Lacerda Batista, da Sedec.

Haverá ainda diversas outras mesas redondas, palestras e minicursos.

Transporte – A Secretaria de Educação vai disponibilizar 10 ônibus para levar os participantes para o Teatro Pedra do Reino. O ponto de partida será o Mangabeira Shopping, saindo às 7h.