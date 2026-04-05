Pontos móveis ampliam acesso a vacinação e garantem mais de 96 mil doses aplicadas em 2025

A Prefeitura de João Pessoa segue fortalecendo as ações de imunização no Município com a manutenção dos pontos móveis para vacinação e a intensificação das estratégias extramuros. Em 2025, até o dia 15 de dezembro, os serviços disponíveis em locais estratégicos foram responsáveis pela administração de 96.493 doses que integram o Calendário Nacional de Vacinação, resultado que evidencia a importância dessas iniciativas para ampliar o acesso da população aos imunizantes.

Os pontos móveis funcionam em horário estendido, até as 21h, facilitando o atendimento de pessoas que não conseguem comparecer às salas de vacinas localizadas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), Centro Municipal de Imunização (CMI) e Policlínicas Municipais durante o expediente regular. Atualmente, três pontos estratégicos estão em funcionamento no Home Center Ferreira Costa, localizado as margens da BR 230, Shopping Sul, nos Bancários e, Shopping Tambiá, no Centro da Capital.

Nesses locais, são ofertadas todas as vacinas de rotina e de campanhas, incluindo imunizantes contra Covid-19, Influenza, HPV e Vírus Sincicial Respiratório (VSR), atendendo crianças, adolescentes, gestantes, adultos e grupos prioritários. Além disso, os pontos móveis contribuem para a atualização da caderneta vacinal tanto de moradores de João Pessoa quanto de usuários de outros municípios.

O balanço divulgado também engloba as ações extramuros, realizadas em empresas públicas e privadas, instituições filantrópicas, hospitais e outros serviços de saúde. Essas ações levam a vacinação diretamente aos locais de trabalho, com foco especial na proteção do trabalhador exposto a riscos ocupacionais, ofertando imunizantes como dT, Tríplice Viral, Hepatite B e Influenza.

“Todo o processo é executado por equipes de enfermagem capacitadas, com suporte da Central de Imunobiológicos, que garante a conservação adequada das vacinas e a segurança durante a aplicação”, destacou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Também temos equipes para dar suporte com a vacinação domiciliar em áreas sem cobertura e no apoio a prevenção das pessoas que vivem e trabalham nas Instituições de Longa Permanência”, completou o coordenador.