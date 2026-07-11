Flamengo domina, Palmeiras gasta mais e fica sem taças, enquanto Vasco amplia jejum

O ano de 2025 foi, mais uma vez, marcado por uma rivalidade que vem sendo protagonista no futebol sul-americano. Flamengo e Palmeiras chegaram ao fim de mais um capítulo do clássico brigando por títulos e esbanjando o poderio financeiro que vêm construindo. Porém, os altos gastos do Alviverde não se refletiram em campo, resultando em uma temporada marcada por três vices, reflexões e incertezas para 2026, enquanto o Rubro-Negro mais uma vez impôs um domínio irretocável na América do Sul.

Soccer Football – Copa Libertadores – Final – Palmeiras v Flamengo – Estadio Monumental, Lima, Peru – November 29, 2025 Flamengo players celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores REUTERS/Sebastian Castaneda. (Foto: Sebastian Castaneda)

Além disso, alguns coadjuvantes bem que tentaram chegar à glória, mas acabaram esbarrando nas próprias escolhas e atuações. O Botafogo viu o histórico ano de 2024 não se repetir e caiu na instabilidade. Nas copas, Atlético-MG e Vasco até surpreenderam, mas viram a temporada terminar com um gosto amargo.

A glória do Botafogo que caiu na derrocada

O ano de 2024 ficou marcado na história do Botafogo, que foi campeão brasileiro após 29 anos e da Libertadores pela primeira vez, fazendo a torcida do Glorioso viver um sonho e não querer acordar. Porém, uma nova temporada chegou, e o sonho virou pesadelo. Logo de cara, dois vices: Supercopa do Brasil, perdendo para o Flamengo, e Recopa Sul-Americana, diante do Racing.

A saída do técnico Artur Jorge tirou o Botafogo da zona de conforto, precisando buscar um novo comandante. Carlos Leiria, Renato Paiva e Davide Ancelotti assumiram o cargo ao longo do ano, mas nenhum deles conseguiu repetir o feito do português. A instabilidade durante a temporada e a dificuldade de ter uma atuação sólida fizeram o Alvinegro se contentar com uma pré-Libertadores.

RJ – RIO DE JANEIRO – 11/09/2025 – COPA DO BRASIL 2025, BOTAFOGO X VASCO – Arthur Cabral jogador do Botafogo durante partida contra o Vasco no estadio Engenhao pelo campeonato Copa Do Brasil 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF. (Foto: Thiago Ribeiro)

Flamengo confirma hegemonia; Palmeiras gasta e fica novamente sem levantar troféus

Entre as principais equipes do país desde 2018, Flamengo e Palmeiras protagonizaram mais um capítulo da rivalidade. Contudo, o ano foi dos cariocas, que ergueram seis taças, entre elas, duas com o Alviverde como vice: a Libertadores e o Brasileirão. Com um técnico promissor e um elenco repleto de medalhões, a América do Sul foi pintada de vermelho e preto mais uma vez.

Porém, o ano do Flamengo não se restringiu apenas ao continente sul-americano; a Copa do Mundo de Clubes e o Intercontinental foram a prova disso. Os títulos do Dérbi das Américas e da Copa Challenger, reconhecidos pela Fifa, aliados às atuações marcantes contra Chelsea e PSG, colocaram o clube nos holofotes do cenário internacional.

LIMA, PERU – NOVEMBER 29: Danilo of Flamengo scores his team’s first goal during the 2025 Copa CONMEBOL Libertadores Final match between Palmeiras and Flamengo at Estadio Monumental on November 29, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Hector Vivas/Getty Images). Hector Vivas/Getty Images

Em contrapartida, o Palmeiras gastou aos montes, mas viu, após seis temporadas, o ano terminar sem uma taça para a galeria de troféus. Ao todo, foram 12 contratações, totalizando R$ 702 milhões de investimento, sendo o maior montante investido pelo clube em toda a sua história. Antes disso, o maior valor tinha sido registrado em 2024, ano em que conquistou apenas o estadual, que foi seu último título.

Contando com nomes como Vitor Roque, Paulinho e Andreas Pereira, que juntos custaram R$ 332 milhões, o Alviverde ficou à frente de Botafogo e Flamengo, que investiram R$ 665 milhões e R$ 277 milhões, respectivamente.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – OCTOBER 19: Vitor Roque of Palmeiras (R) runs with the ball under pressure from Jorginho of Flamengo (L) during a Brasileirao 2025 match between Flamengo and Palmeiras at Maracana Stadium on October 19, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images). (Foto: Sports Press Photo)

Os “quases” que escancaram o fiasco

Na Sul-Americana, quem vive como coadjuvante teve a chance de brilhar. O Atlético-MG chegou à decisão como franco favorito, já que, apesar da instabilidade no Brasileirão, fez uma campanha sólida no torneio internacional. Contudo, o vice para o pouco tradicional Lanús e a chance de garantir uma vaga na Libertadores desperdiçada escancararam o ano fraco do Galo.

Por outro lado, a decisão da Copa do Brasil reuniu dois personagens interessantes. De um lado, o Vasco, que vive crises financeiras, a implementação de uma SAF que não funcionou e o jejum de títulos nacionais que amargam ainda mais a vida dos torcedores. Do outro, o Corinthians, que convive com polêmicas na política, dificuldades para contratar, crise financeira ainda maior, mas que voltou a erguer uma taça nacional.

Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o retorno do meia Philippe Coutinho e a promessa do atacante Rayan, o torcedor do Cruzmaltino voltou a ter esperanças em um ano melhor. Sequências de invencibilidade e boas atuações, como goleadas diante de Santos e Internacional, fizeram com que crescesse a expectativa por um título.

Corinthians conquistou a Copa do Brasil 2025. (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

A última grande conquista foi em 2011, e, em 2025, o Vasco teve a oportunidade de conquistar a Copa do Brasil pela segunda vez. Porém, no duelo dos ex-técnicos da Seleção Brasileira, Dorival Júnior levou a melhor, fez valer o retrospecto em copas e garantiu o tetracampeonato da competição para o clube de São Paulo.

Para 2026, segue o jejum do Cruzmaltino sem conquistar grandes títulos. Já para o Timão, vem a oportunidade de voltar à Libertadores, investir os R$ 77 milhões conquistados com a Copa do Brasil e tentar organizar os bastidores, isso porque, neste ano, o clube viveu crises políticas, o impeachment do presidente Augusto Melo e o transfer ban com a dívida contraída pela contratação do zagueiro Félix Torres.

Eduardo Rodrigues

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