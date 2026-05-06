Saúde promove nova etapa da Oficina de Transformação Digital na Assistência Farmacêutica, em Campina Grande — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), deu início nesta terça-feira (27) à nova etapa da Oficina de Transformação Digital na Assistência Farmacêutica na Paraíba, que prossegue nesta quarta (28) e se encerra na quinta-feira (29). Nesta fase, a capacitação contempla os municípios da 2ª e 3ª Macrorregiões de Saúde e ocorre no campus do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), em Campina Grande, das 8h às 17h30, em parceria com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB).

Com o subtema “Capacitação e-SUS AF e MedSUS (aplicativo com informações sobre medicamentos constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS)”, a capacitação tem como objetivo orientar e padronizar o uso do e-SUS AF, plataforma digital de código aberto do Ministério da Saúde que substitui o antigo sistema Hórus e promove a modernização da gestão de medicamentos e insumos no SUS.

De acordo com o gerente de Tecnologia e Informação em Saúde da Paraíba, Kleyber Araújo, diferente do Héros – que tem mais de 25 anos – o e-SUS AF é um sistema informatizado, digital e com outras dimensões de automação e transformação. Será acessado por profissionais de saúde pelo portal gov.br e está integrado à base nacional da ciência farmacêutica, onde vão estar concentradas todas as informações, em nível nacional, da prescrição pelo profissional da saúde e pela dispensação. Além disso, os municípios não vão precisar ter uma instalação local. Terá uma instalação única no estado provida pela SES e a Codata, e os municípios vão acessar a sua instância do seu sistema direto nessa base única”, explicou.

Kleyber falou ainda dos próximos passos para a implantação do e-SUS AF na Paraíba. “Nós iremos – junto com o Cosems-PB e com o ReapQuali – fazer nas gerências regionais, agrupando de 18 a 25 municípios, treinamentos direcionados. A gente também vai promover, junto com o IEF, uma plataforma de cursos online para adiantar o treinamento desse grupo”, informou.

Conforme a gerente executiva de Assistência Farmacêutica, Wênia Brito, para a gestão, o novo sistema exige que gestores municipais se organizem, garantindo às equipes e farmacêuticos que haja a alimentação correta dos dados. “Isso permite melhores tomadas de decisão e planejamento de políticas de saúde específicas. Do ponto de vista do usuário, haverá uma tendência de eliminação do papel (receitas, laudos), com a adoção de documentos digitais, visando maior comodidade, apesar dos desafios de acesso digital em locais mais remotos”, declarou.

A Paraíba é o segundo estado piloto para a implementação do e-SUS AF – o primeiro foi Pernambuco – e a fase inicial focará no contato e diálogo com os municípios para coletar feedback e realizar ajustes antes do início efetivo do uso em todo o país.

O representante do Ministério da Saúde, Suetônio Queiroz, disse que o novo sistema permite a descentralização, ao contrário do Hórus. “Os objetivos da implantação incluem fornecer uma ferramenta mais dinâmica para profissionais de saúde, melhorar a gestão de estoques, aumentar a transparência e registrar informações para atender as demandas judiciais. O ganho principal é a agilidade do sistema (por ser descentralizado), maior confiabilidade tecnológica e a adoção de padrões internacionais de dados. O desafio atual é substituir, nos próximos meses, o sistema Hórus, que é usado por mais de três mil municípios e 16 secretarias de Estado”, destacou.

Com essa edição, a SES contempla profissionais de saúde dos 223 municípios paraibanos. A primeira etapa ocorreu em dezembro de 2025 para os municípios da 1ª Macrorregião. Com a realização das oficinas em todas as três macrorregiões, a SES reafirma o compromisso com a inovação, a qualificação da gestão pública e o fortalecimento da Assistência Farmacêutica no SUS, garantindo processos mais modernos, integrados e centrados no cuidado com a população paraibana.