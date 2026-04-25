Reunião CEGER e CREGE apresenta resultados históricos da Educação na Paraíba — Governo da Paraíba

Os avanços significativos em todas as áreas da Educação da Paraíba ao longo de 2025 foram apresentados durante a Reunião do Comitê Estadual de Gestão de Resultado de Aprendizagem (CEGER) e do Comitê Regional de Gestão de Resultado de Aprendizagem (CREGE), realizada na manhã desta terça-feira (13), com a participação de representantes de todas as gerências executivas da Secretaria de Estado da Educação e dos gerentes regionais. Ao todo, cerca de 90 gestores estiveram presentes no encontro, que marcou o fechamento dos indicadores educacionais do ano e o início do planejamento estratégico para 2026.

Entre os principais destaques de 2025 na rede estadual estão a melhor campanha de matrícula da história, a realização de um censo educacional elogiado em nível nacional e as maiores taxas de participação já registradas no Enem, no Saeb e no Siave. O gerente executivo de Desenvolvimento Escolar, Acompanhamento e Apoio à Gestão para Resultados de Aprendizagem, Herbert Gomes, destacou que, somente no Saeb, 96% dos estudantes estiveram presentes no dia da aplicação.

“Também registramos a menor taxa de abandono e de reprovação de toda a série histórica, além da melhoria na proficiência dos estudantes, conforme apontam os dados prévios das avaliações em larga escala”, afirmou. Segundo ele, o foco agora é transformar os próximos dez anos na melhor década da educação paraibana, com metas claras e planejamento integrado.

O secretário executivo de Gestão Pedagógica, Edilson Amorim, ressaltou a importância do Índice de Eficiência da Gestão (IEG) como instrumento estratégico para os avanços alcançados. “O IEG é um modelo modulável, que permite ajustar e aprimorar critérios. Ele funciona como uma avaliação microscópica, analisando o desempenho do professor, do gestor, do gerente e da Secretaria como um todo. Hoje, contamos com um instrumento de gestão que possibilita avaliações semanais, quinzenais e mensais. Esse CEGER é resultado direto dessa construção coletiva, e todas as gerências, representando as escolas, estão de parabéns”, afirmou.

A secretária executiva de Administração, Suprimentos e Logística, Pollyanna Loreto, enfatizou a união de esforços como fator decisivo para os resultados alcançados. “É uma satisfação participar desse momento e acompanhar os resultados obtidos pela dedicação de todos. A Seals sempre esteve ao lado das equipes, somando esforços, e em 2026 continuaremos juntos para alcançar ainda mais resultados positivos”, concluiu.