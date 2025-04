Em Cuité, vice-governador assina contratos do Empreender e acompanha tradicional encenação da Paixão de Cristo — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, cumpriu agenda nessa sexta-feira (18), em Cuité, no Curimataú paraibano. No município, foram assinados novos contratos do Empreender Paraíba, somando mais de R$ 450 mil em crédito para pessoas que vão abrir ou ampliar um negócio. A solenidade foi realizada durante o Circuito Empreender, que acontece em Cuité durante os três dias da tradicional encenação da Paixão de Cristo na cidade. O evento, que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, também teve a presença do vice-governador.

“Estamos felizes em presenciar aqui em Cuité as ações da nossa gestão no incentivo à economia local. São mais 51 contratos de concessão de crédito na região, fruto de um trabalho que não apenas destina recursos, mas também acompanha e reconhece os empreendedores de sucesso. É importante também trazer alguns desses negócios para eventos como a apresentação da Paixão de Cristo em Cuité, que atrai, todos os anos, milhares de pessoas e que também conta com o apoio da nossa gestão. Já estive aqui antes e voltei pela grandiosidade dessa apresentação, que envolve a comunidade em um período tão importante e simbólico para os cristãos”, declarou o vice-governador.

O secretário executivo de Empreendedorismo da Paraíba, Fabrício Feitosa, destacou que os participantes do Circuito Empreender em Cuité já são casos de sucesso dentro do programa. “O Empreender entende que é importante realizar esse trabalho de forma permanente para gerar desenvolvimento, emprego e renda”, ressaltou. Também esteve presente no evento a secretária de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense.

O evento contou ainda com a presença do prefeito Caio Camaraense, além do presidente da Câmara de Cuité, Dagmando Lopes, que entregou o Título de Cidadão Cuiteense — de sua autoria — ao vice-governador Lucas Ribeiro. O ato foi acompanhado por outros vereadores e lideranças políticas locais.

Paixão de Cristo – Durante a noite, o vice-governador acompanhou o espetáculo Paixão de Cristo de Cuité, tradicional encenação da Semana Santa. A apresentação envolve mais de 300 pessoas, grande parte delas moradoras da região. A peça, dirigida por Ismael Moura, acontece na nascente Olho D’Água da Bica, no campus da UFCG — espaço considerado o maior teatro ao ar livre da Paraíba — e conta com o apoio do Governo do Estado.

“São dias importantes para nós. A forma como nosso município se envolve nessa apresentação é a principal responsável por atrair pessoas de tantos lugares. Agradecemos ao Estado pelo incentivo ao espetáculo e também por trazer o Circuito Empreender para cá, dando oportunidade de venda aos empreendedores e aproveitando a grande movimentação em Cuité durante os dias de apresentação. Essas ações reforçam a parceria do Estado com o nosso município”, afirmou o prefeito de Cuité, Caio Camaraense.