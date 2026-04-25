Seplan atende o público para tirar dúvidas sobre processos por via online

O atendimento, ao público, para tirar dúvidas sobre os serviços da secretaria de Planejamento do Município (Seplan) está sendo feito desde o último dia 5 deste mês de janeiro, de forma online, por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

O atendimento online de dúvidas processuais alcança todos os serviços prestados ao público pela Seplan desde processos de alvarás de construção, de demolição e reforma, habite-se, pré-análises, emissão de certidões de endereço e alinhamento, entre outros.

Já os protocolos de abertura de processos continuam sendo feitos através das plataformas Aprova Digital e 1 Doc, como é atualmente.

A mudança entrou em vigor após o atendimento ter sido prestado em sistema híbrido (presencial e online) durante os meses de novembro e dezembro últimos, como forma de adaptação e esclarecimentos aos usuários.

Um passo a passo já disponibilizado, e novamente acessível no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa, explica de forma simples e didática aos usuários como utilizar o aplicativo para enviar suas dúvidas por meio do João Pessoa na Palma da Mão.

O secretário de Planejamento, Ayrton Falcão, explicou que a iniciativa já está beneficiando diretamente usuários desses serviços – tanto pessoas físicas quanto jurídicas – com mais agilidade, conforto, além de economia de tempo e dinheiro em deslocamentos às unidades da Secretaria, no Centro Administrativo Municipal.

Ele frisou, também, que as unidades da Seplan estão fazendo atendimento presencial para atender aquelas situações específicas em que não foi possível resolver de forma virtual, a partir de um agendamento para esses casos.

Servidores das unidades da Seplan que lidam diretamente com atendimento ao público passaram por treinamento para responder de forma online, com toda atenção e agilidade, às demandas por esses serviços.

Fizeram a capacitação representantes dos setores e unidades do Geoprocessamento, Cartografia e Cadastro, de Licenciamento Urbano e Econômico, e de Fiscalização.