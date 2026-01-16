‘Memória segue viva’, diz Lucas Veloso em homenagem a Shaolin, nos 10 anos da morte do humorista

Shaolin e Lucas Veloso | Foto: Reprodução/Instagram.

Há exatamente 10 anos o humorista paraibano Shaolin morreu após uma longa batalha pela vida. Amigos e familiares do paraibano, como o também humorista e filho dele, Lucas Veloso, celebraram o legado de Shaolin em publicações feitas nesta quarta-feira (14).

Nas redes sociais, Lucas Veloso afirmou que a memória do pai segue viva uma década após a morte do humorista.

O filho de Shaolin, Lucas Veloso, seguiu os passos do pai no mundo artístico. Desde a adolescência Lucas participa de produções audiovisuais e coleciona momentos em programas de TV, assim como o pai.



A viúva de Shaolin, Laudiceia Veloso, compartilhou várias fotos com o humorista, afirmando que “a saudade é recente”.

Francisco Josenilton Veloso, Shaolin, morreu em 14 de janeiro de 2026 aos 44 anos. Cinco anos antes ele sofreu um grave acidente de trânsito em Campina Grande que o deixou em coma.

De 2011 a 2016, o comediante interagiu com a família apenas através de expressões faciais e por meio do olhar. Após algumas complicações, os médicos detectaram um quadro de infecção pulmonar, que se agravou e ocasionou a morte de Shaolin.