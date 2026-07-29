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Prefeitura de Currais Novos entrega kits de apoio a famílias beneficiadas com barragens submersas

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A Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, realizou nesta terça-feira (13) a entrega de kits de apoio às famílias contempladas com a construção de barragens submersas no município. Ao todo, 20 famílias foram diretamente beneficiadas com a implantação dessas estruturas, que representam um importante reforço para a segurança hídrica e o fortalecimento da produção na zona rural.

Os kits entregues pela gestão municipal são compostos por bomba motora, mangueiras, sistema elétrico e hidráulico, caixa d’água e insumos, equipamentos essenciais para o funcionamento das barragens e para o melhor aproveitamento da água armazenada.

Na ocasião, o prefeito Lucas agradeceu o investimento do Governo do Estado e as articulações da vice-prefeita Milena Galvão junto ao poder legislativo estadual para garantir a entrega do material. “Sabemos que precisamos dar melhores condições de irrigação para o homem e a mulher do campo nesse período”, afirmou.

As barragens submersas permitem o armazenamento de água no subsolo, favorecendo a umidade do solo por mais tempo e ampliando as possibilidades produtivas para as famílias atendidas.

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