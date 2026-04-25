Governador Lucas Ribeiro assina promoção de 131 oficiais da PM e Corpo de Bombeiros e reforça valorização da segurança pública

O governador Lucas Ribeiro assinou, em pleno feriado desta terça-feira (21), o ato de promoção de 131 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. A medida contempla progressões por antiguidade e merecimento, reforçando a valorização das carreiras e o fortalecimento das instituições de segurança pública do estado. A medida será publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).

Durante a assinatura, o governador destacou a importância da iniciativa para os profissionais da segurança pública. “Esse é um momento de reconhecimento e valorização de homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção do nosso povo e à segurança do nosso estado. Isso só foi possível graças ao trabalho sério do nosso governo, com a aprovação da Lei de Ordenamento Básico da PM e a modernização da estrutura do Corpo de Bombeiros. São ações que fortalecem as instituições, valorizam as carreiras dos oficiais e melhoram ainda mais o serviço prestado à população paraibana”, afirmou Lucas Ribeiro.

Na Polícia Militar da Paraíba, foram efetivadas 112 promoções de oficiais. No quadro de oficiais combatentes, foram promovidos quatro coronéis, sendo um por antiguidade e três por merecimento; 14 tenentes-coronéis, dos quais 10 por merecimento e quatro por antiguidade; 38 majores, com 19 promoções por merecimento e 19 por antiguidade; além de 46 capitães, todos promovidos pelo critério de antiguidade. Já no quadro de oficiais de saúde, foram feitas 2 promoções para tenente-coronel, uma por antiguidade e uma por merecimento, e oito para major, sendo quatro por antiguidade e quatro por merecimento.

O comandante da Polícia Militar, coronel Ronildo, ressaltou o impacto das promoções na valorização da tropa. “Essa promoção fortalece o sentimento de pertencimento do oficial à instituição e motiva ainda mais cada um a crescer na carreira. Quando o governador efetiva esse processo dentro do que está previsto em lei, ele reforça esse reconhecimento e estimula nossos policiais a se dedicarem cada vez mais à segurança pública e à missão de proteger a sociedade”, afirmou o comandante.

As promoções por merecimento seguem critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais e passam por avaliação da Comissão de Promoção de Oficiais, que submete ao governador uma lista com dois nomes para cada vaga, cabendo a escolha final ao chefe do Executivo.

Corpo de Bombeiros – Dando sequência à valorização das forças de segurança, o governador assinou também a promoção de 19 oficiais do Corpo de Bombeiros, sendo 12 pelo critério de antiguidade e 7 por merecimento. O avanço nas carreiras é resultado direto da implementação da Lei de Organização Básica da corporação, aprovada em 2024, que ampliou as possibilidades de progressão funcional.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, coronel Marcelo Araújo, destacou que as promoções representam um avanço concreto na valorização da tropa. “A ascensão na carreira é um direito de quem cumpre os requisitos, mas também uma necessidade do Estado para garantir uma estrutura mais eficiente. Essas promoções reforçam a motivação dos nossos militares e refletem uma política contínua de valorização profissional do Governo”, afirmou o comandante.