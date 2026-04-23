Ciclista morre em acidente envolvendo moto, em João Pessoa, e piloto fica ferido

Ciclista morre em acidente envolvendo moto, em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco. Gustavo Demétrio

Um ciclista morreu em um acidente envolvendo uma moto no bairro do Geisel, em João Pessoa, no início da noite desta terça-feira (21). O piloto da moto ficou ferido com o choque entre os veículos.

De acordo com informações da TV Cabo Branco, o piloto ferido foi atendido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa para receber outros cuidados.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a unidade hospitalar, que informou que ele passa por atendimentos de emergência e tem estado de saúde estável.

Esse acidente teria acontecido após o ciclista ter tentado fazer a travessia em uma via próxima ao Viaduto do Cristo, quando o piloto da moto o atingiu. A bicicleta foi arremessada a alguns metros e o óbito foi constatado minutos depois pelas equipes do Samu.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) enviou agentes para o local para organizar o trânsito. A Polícia Militar também foi acionada.