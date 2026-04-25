Prefeitura inicia troca de luminárias por novo sistema em LED na Avenida Ruy Carneiro
Iluminação pública
Prefeitura inicia troca de luminárias por novo sistema em LED na Avenida Ruy Carneiro
21/04/2026 |
20:00 |
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A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou, nesta terça-feira (21), a troca de luminárias do antigo sistema de iluminação pública por novo sistema em LED, na Avenida Ruy Carneiro. O trabalho foi realizado numa das mais importantes vias de ligação entre a área litorânea da cidade e diversos bairros da Capital paraibana. Apenas nesse feriado de Tiradentes, mais de 40 pontos de iluminação foram trocados.
Segundo a diretora de Iluminação Pública de João Pessoa, Joyce Alves, a iniciativa integra o programa de modernização da iluminação pública da Prefeitura e reforça o compromisso da gestão municipal com mais eficiência energética, economia aos cofres públicos, sustentabilidade e segurança para a população.
“Em pleno feriado nacional, nossas equipes fazem esse trabalho essencial e realizam a troca da iluminação existente por luminárias LED eficientes. Colocamos o sistema de telegestão para verificar a condição da qualidade de energia, a corrente, a tensão, e a gente verificar no nosso sistema como está a iluminação da avenida em tempo real. Ao longo desta semana vamos concluir essa instalação”, afirmou Joyce Alves.
Qualidade da iluminação – Além da redução de custos, o sistema LED também oferece maior durabilidade, melhor eficiência luminosa e menor necessidade de manutenção, assegurando mais qualidade na prestação do serviço e maior sensação de segurança para motoristas, pedestres e moradores das áreas beneficiadas.