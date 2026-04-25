Prefeitura inicia troca de luminárias por novo sistema em LED na Avenida Ruy Carneiro



21/04/2026 |

20:00 |

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A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou, nesta terça-feira (21), a troca de luminárias do antigo sistema de iluminação pública por novo sistema em LED, na Avenida Ruy Carneiro. O trabalho foi realizado numa das mais importantes vias de ligação entre a área litorânea da cidade e diversos bairros da Capital paraibana. Apenas nesse feriado de Tiradentes, mais de 40 pontos de iluminação foram trocados.

Segundo a diretora de Iluminação Pública de João Pessoa, Joyce Alves, a iniciativa integra o programa de modernização da iluminação pública da Prefeitura e reforça o compromisso da gestão municipal com mais eficiência energética, economia aos cofres públicos, sustentabilidade e segurança para a população.

“Em pleno feriado nacional, nossas equipes fazem esse trabalho essencial e realizam a troca da iluminação existente por luminárias LED eficientes. Colocamos o sistema de telegestão para verificar a condição da qualidade de energia, a corrente, a tensão, e a gente verificar no nosso sistema como está a iluminação da avenida em tempo real. Ao longo desta semana vamos concluir essa instalação”, afirmou Joyce Alves.

Qualidade da iluminação – Além da redução de custos, o sistema LED também oferece maior durabilidade, melhor eficiência luminosa e menor necessidade de manutenção, assegurando mais qualidade na prestação do serviço e maior sensação de segurança para motoristas, pedestres e moradores das áreas beneficiadas.