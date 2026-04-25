Palmeiras derrota Fluminense no Luso Brasileiro
Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1, nesta terça-feira (21) no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 7ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.
DE VIRADA, COM GOL NO ÚLTIMO LANCE, VENCEMOS O FLUMINENSE NO RIO E VOLTAMOS PRA CASA COM TRÊS PONTOS NA BAGAGEM! AVANTI, PALESTRINAS! ATÉ O FIM! 😍💚
🏆 Fluminense 1×2 Palmeiras
⚽ Bia Zaneratto e Taina Maranhão. pic.twitter.com/VWwNkOHPH8
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Com o triunfo fora de casa, as Palestrinas fecham a rodada na vice-liderança, com os mesmos 16 pontos do líder Corinthians.
O Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com a zagueira Bruna Cotrim após cobrança de escanteio de Sochor. Mas a vantagem da equipe das Laranjeiras durou apenas até os 25 minutos, quando a centroavante Bia Zaneratto cobrou pênalti com perfeição para igualar.
Na etapa final o Fluminense tentou se segurar na defesa, saindo apenas em contra-ataques. Já o Palmeiras forçou muito em busca da virada, e acabou premiado com a atacante Tainá Maranhão já aos 50 minutos.
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Que dupla! Faz gol e tira selfie! 🤳🏼 pic.twitter.com/uyfldEl4JC
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Outros resultados:
Bragantino 3 x 1 Mixto-MT
Cruzeiro 1 x 2 Internacional