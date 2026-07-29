Câmara de Campina Grande teve 12 reuniões com menos de 20 minutos em 2025

Plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. (Foto: Divulgação)

A Câmara de Campina Grande teve um total de 119 sessões no ano passado. No entanto, nem todas tiveram durações significativas. Um levantamento feito pelo Blog aponta que, dessas, 12 foram encerradas com menos de 20 minutos após a abertura, a maioria por falta de quórum.

O número representa 10,08% do total de sessões que foram abertas na Casa de Félix Araújo no ano passado. As primeiras sessões relâmpago foram registradas pouco depois da abertura do ano legislativo. Ainda em fevereiro, duas reuniões foram encerradas por falta de quórum.

Algumas das sessões relâmpago chegaram a ter a leitura das matérias que estavam no expediente. No entanto, o expediente foi arquivado logo em seguida e nenhum vereador fez uso da palavra, culminando no encerramento precoce da sessão.

Ao todo, foram duas sessões relâmpago em fevereiro e março; uma em abril, junho e agosto; duas em setembro e uma em outubro, novembro e dezembro.

2026 caminha a passos largos para superar 2025

O número de sessões encerradas por falta de quórum em 2026 já é proporcionalmente maior do que no ano passado. O ano legislativo na Rainha da Borborema começou com atraso, no dia 24 de fevereiro, e já teve 23 sessões.

Dessas 23, cinco foram encerradas logo após a abertura, já que o plenário não contava com o número mínimo de vereadores presentes para a condução dos trabalhos legislativos.

O número já corresponde a 21,73% das sessões que aconteceram neste ano.

O número, claro, tende a aumentar mais e superar 2025. Muito disso se deve ao ano eleitoral. Não vai demorar muito até que os parlamentares da Casa de Félix Araújo se ocupem com as agendas dos seus aliados que vão pleitear algum cargo público em outubro, deixando o trabalho legislativo em segundo plano.

Texto: Gabriel Abdon