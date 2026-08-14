Livro resgata trajetória de Celso Furtado na FEB durante a Segunda Guerra Mundial
A escritora e jornalista Rosa Freire d’Aguiar lança, nesta quinta-feira (7), o livro “Celso Furtado: o tenente – Cadernos de um expedicionário na Segunda Guerra Mundial”. A obra busca homenagear a trajetória do economista paraibano, com destaque para sua atuação durante a Segunda Guerra Mundial.
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O livro aborda a experiência de Furtado como oficial de ligação na Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante o conflito mundial. Aos olhos do economista, a participação no conflito foi um “instrumento de luta contra o fascismo”.
Esse momento definiu a trajetória profissional de Furtado, que passou parte da carreira desenvolvendo sistemas econômicos para redução de desigualdades sociais, com atenção especial ao Nordeste.
A obra foi estruturada em quatro partes baseadas em diários e correspondências de guerra escritas por Celso. Todo o conteúdo foi somado a fotografias e outros documentos inéditos que revisitam a experiência do economista.
O evento que celebra o lançamento do livro aconteceu na tarde desta quinta (7) na Academia Paraibana de Letras (APL). O responsável pela apresentação do livro foi o professor, advogado e escritor, Solon Benevides.
Além do lançamento, foi prestada uma homenagem à escritora responsável pela obra, que recebeu o título de Sócia-Honorária da Academia de Letras. O momento foi conduzido pelo escritor e professor Sales Gaudêncio.