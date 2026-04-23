Furtos em ônibus de João Pessoa aumentam mais de 80% em um ano

Foto: Bruno Nascimento/Secom-JP

Os furtos em ônibus em João Pessoa registraram um aumento de 84,8% em um ano e passaram a concentrar a maior parte dos crimes registrados dentro dos coletivos da capital. Os dados são da Polícia Civil da Paraíba e foram obtidos pela CBN por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Em 2025, foram contabilizados 61 furtos em ônibus, número superior aos 33 registros feitos em 2024. Com esse avanço, os furtos — que não envolvem uso de violência — passaram a responder por 70,9% de todas as ocorrências registradas no transporte coletivo da capital no ano passado.

Enquanto os furtos cresceram, os roubos no ônibus municipais apresentaram queda. Em 2025, foram 25 roubos em coletivos. Em 2024, o número foi de 33, e em 2023 chegou a 64 casos.

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A redução em relação ao pico registrado há dois anos supera 60%, segundo o levantamento da Polícia Civil.

O superintendente da Polícia Civil, Cristiano Santana, afirma que a queda está ligada ao trabalho investigativo da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio. Segundo ele, há mapeamento das áreas com maior incidência, identificação de suspeitos e cumprimento de mandados de prisão.

“Há redução tanto em quantidade de roubos quanto de furtos. A delegacia especializada faz o levantamento das áreas mais críticas, identifica autores e realiza prisões. Esse trabalho contribui para a diminuição da criminalidade”, afirmou.

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur), disse que toda a frota de ônibus de João Pessoa conta com câmeras de segurança para contribuir com a prevenção e as investigações. A entidade disse ainda que os motoristas são orientados a não reagir em caso de assaltos e prestar assistência aos passageiros.

Centro da capital concentra maior número casos

O bairro do Centro concentra o maior número de registros de crimes dentro dos ônibus. Nos últimos três anos, foram 81 ocorrências, o que representa 41,5% de todos os casos registrados na cidade.

Em 2025, o Centro liderou tanto em furtos, com 16 registros, quanto em roubos, com 7 casos.

Na sequência aparecem os bairros de Mangabeira, com 32 ocorrências nos últimos três anos, Varadouro, com 12, e Bancários, com 10 registros.

Alémd isso, os dados também mostram que os crimes se concentram, principalmente, entre 16h e 19h, período de maior circulação de passageiros nos coletivos.

A Polícia Civil orienta que os usuários redobrem a atenção com objetos pessoais e registrem qualquer ocorrência. Segundo o órgão, o registro é essencial para mapear os crimes e direcionar ações de segurança.