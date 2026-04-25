Bella Campos comenta rumores com Paolla Oliveira e reage; “Queria …

Por MRNews



Bella Campos comenta rumores com Paolla Oliveira e reage com bom humor: “Queria estar pegando tanta gente”

A atriz Bella Campos decidiu falar abertamente sobre os rumores que tomaram conta das redes sociais envolvendo sua vida amorosa, especialmente as especulações de um possível romance com Paolla Oliveira. O assunto ganhou força após as duas aparecerem juntas em registros de momentos descontraídos durante uma celebração, o que rapidamente despertou a curiosidade do público.

Durante participação no videocast apresentado pela jornalista Maria Fortuna, Bella tratou o tema com leveza e não deixou espaço para dúvidas: não existe relacionamento amoroso entre elas. Com seu estilo irreverente, a atriz preferiu responder com ironia, arrancando risadas ao comentar a frequência com que seu nome é ligado a possíveis romances.

Atriz ironiza especulações nas redes sociais

Sem fugir da pergunta, Bella Campos deixou claro que as suposições não passam de imaginação do público. “Ninguém tá se pegando, infelizmente. Eu queria estar pegando tanta gente como dizem que eu estou pegando”, brincou a atriz, mostrando que encara a situação com naturalidade.

Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais

Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil

A fala repercutiu rapidamente nas redes sociais, reforçando o perfil espontâneo da artista, que vem conquistando cada vez mais espaço na televisão e no cinema. Bella também destacou que esse tipo de narrativa costuma surgir com facilidade, impulsionada pelo engajamento nas plataformas digitais.

Histórico de rumores acompanha a atriz

Essa não é a primeira vez que Bella Campos se vê no centro de especulações sobre sua vida pessoal. Em outras ocasiões, a atriz já teve seu nome envolvido em boatos, como os que a ligavam ao cantor Xamã.

Segundo ela, esse tipo de situação acaba se tornando comum para figuras públicas, principalmente quando há proximidade ou parceria profissional com outras pessoas conhecidas. Ainda assim, Bella afirmou que prefere não alimentar esse tipo de conteúdo, mantendo o foco em sua carreira.

Parceria profissional com Paolla Oliveira

Apesar dos rumores, Bella Campos e Paolla Oliveira realmente compartilham uma conexão — mas no campo profissional. As duas estão trabalhando juntas no filme A Estranha na Cama, um thriller que aborda relações contemporâneas e promete cenas intensas entre as personagens.

PDT aciona STF para anular eleição de Douglas Ruas na Alerj

Solange Couto vai parar no hospital, não deve ir à final do BBB26 e mandou esse recado para Ana

A proximidade nos bastidores e nas gravações acabou contribuindo para que fãs criassem teorias sobre um possível envolvimento fora das telas. No entanto, Bella reforçou que sua prioridade é o trabalho e que prefere manter sua vida pessoal mais reservada.

Discrição como estratégia

Ao longo da entrevista, Bella Campos também deixou claro que busca preservar sua intimidade, evitando dar margem para interpretações equivocadas. Para ela, os rumores surgem e desaparecem com a mesma rapidez, o que torna desnecessário dar grande importância ao tema.

A postura da atriz reflete uma tendência cada vez mais comum entre artistas, que optam por separar a vida pessoal da exposição pública, mesmo diante da curiosidade constante do público e da mídia.

Tags: Bella Campos, Paolla Oliveira, celebridades, rumores, entretenimento, famosos, cinema brasileiro