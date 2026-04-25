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Prefeitura de João Pessoa inicia força-tarefa para combater descarte irregular de lixo na Capital

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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), inicia, nesta quarta-feira (22), a partir das 8h30, uma operação especial de combate ao descarte irregular de resíduos pela cidade. A operação ‘Limpa Bairro’ terá como ponto de partida a Rua Maria Stela de Carvalho Costa, no bairro Jardim Cidade Universitária (terreno próximo ao antigo CAIC), na Zona Sul da Capital, onde equipes estarão mobilizando máquinas, caminhões e equipamentos para identificar e eliminar locais transformados em pontos de lixo clandestinos.

A operação faz parte de uma força-tarefa criada para enfrentar um problema recorrente causado pelo descarte inadequado de resíduos em espaços públicos, prática que compromete a limpeza urbana, a saúde pública e a qualidade de vida da população.

Paralelamente à operação especial, a Emlur reforça que o calendário da coleta domiciliar segue sendo executado normalmente em todos os bairros, de forma regular, garantindo a continuidade dos serviços diários de limpeza urbana em João Pessoa. Link de acesso: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/calendario-de-coleta-domiciliar/

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a gestão municipal está comprometida em solucionar a situação em diferentes regiões da cidade, mas ressalta que a participação da população é fundamental para evitar novos casos.

“Sob o comando do prefeito Leo Bezerra, estaremos empenhados em sanar todos os problemas relacionados ao descarte irregular de resíduos nas ruas, nas esquinas e em terrenos. Mas também precisamos contar com a colaboração da população para que esse tipo de prática não volte a acontecer”, destaca Ricardo Veloso.

A operação terá início pela Zona Sul e após a conclusão dos trabalhos no bairro Jardim Cidade Universitária serão divulgadas as próximas localidades que receberão a força-tarefa. A iniciativa integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas à preservação dos espaços públicos e à promoção de uma cidade mais limpa e organizada para todos.

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