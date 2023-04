Mês de março

João Pessoa tem chuvas acima da média histórica, mas Defesa Civil não registra ocorrências graves

04/04/2023 | 16:00 | 42

A cidade de João Pessoa registrou, no mês de março, 216,8mm de chuvas, que representa um aumento de 20,9% de pluviosidade acima da média histórica do período, que é de 171,5mm. Os dados são da Estação Meteorológica Convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Kelson Chaves, alguns transtornos foram detectados, no entanto, o número está bem abaixo do que o registrado em anos anteriores, a exemplo dos pontos de alagamento, que reduziram bastante devido ao trabalho preventivo que a Prefeitura vem realizando desde fevereiro, quando foi montada a Operação Inverno.

“Há problemas, é claro, mas o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil não para. Todos os órgãos continuam disponibilizando os meios materiais e humanos para a cidade e a população sofram o mínimo de transtornos decorrentes das chuvas. A Defesa Civil continuará atenta para defender a população em risco”, ressaltou Kelson Chaves.

Alerta – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta na manhã desta terça-feira (4) sobre a possibilidade de precipitação entre 20mm a 30mm/hora ou 50mm/dia, baixo risco de alagamento e pequenos deslizamentos. O alerta é válido até as 10h desta quarta-feira (5).

O coordenador da Compdec-JP reforçou que as pessoas devem evitar o tráfego por trechos de alagamento conhecido, o uso de eletroeletrônicos ao relento, o abrigo sob árvores, e abandonar imediatamente locais de risco, como barreiras, encostas e margens de rios a qualquer de sinal de anormalidade e informar a Defesa Civil pelo WhatsApp 98831-6885, que funciona 24 horas.

Operação Inverno – Desde fevereiro deste ano, a Prefeitura de João Pessoa iniciou a ‘Operação Inverno’ e tem feito ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias, desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Seinfra, quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1000 agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).