Trânsito e transporte

Semob-JP realiza Operação Semana Santa a partir desta terça-feira

04/04/2023 | 18:00 | 96

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realiza, a partir da noite desta terça-feira (04), a Operação Semana Santa de Trânsito e Transportes Seguros. O objetivo do trabalho do órgão de mobilidade municipal é promover a segurança viária e o ordenamento do fluxo durante a realização de 32 procissões que vão ocorrer até o próximo domingo (09), além de garantir, aos usuários do transporte público, circulação dos veículos todos os dias.

De acordo com levantamento realizado pela Diretoria de Operações da Semob-JP, dos 32 processos protocolados para esse período e vinculados aos eventos religiosos, cinco já ocorrerão na noite desta terça-feira (04), seis na quarta-feira (05), dezoito na sexta-feira (07), um no sábado (08) e dois no domingo (09). Para atender a todas as demandas, 50 agentes de mobilidade estarão atuando por dia, em média, seguindo regime de escala que contemplará os três turnos.

“Esta operação é essencial para garantirmos a segurança viária na nossa cidade. Por isso, estaremos com nossas equipes nas ruas, tanto para atender a essa grande demanda de eventos religiosos quanto para dar suporte as atividades esportivas no final de semana e, ainda, às urgências de trânsito que por ventura possam acontecer. Além disso, manteremos o transporte público funcionando normalmente, com exceção da Sexta-feira Santa, onde terá intervenção motivada pela expectativa da redução do número de passageiros”, explicou Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade da Capital.

Transporte público – Nos dias 06, 08 e 09, o quadro do transporte público não sofrerá alteração. Já na sexta-feira (07), por ser feriado e devido a grande expectativa de redução do número de passageiros, a Semob-JP, em diálogo com as empresas de ônibus, definiu que estarão em operação as linhas que geralmente circulam aos domingos.

A diferença é que serão acrescentadas na operação outras 10 linhas, que são: 003, 503, 506, 115, 229, 521, 523, 105, 1519 e 5605. Agentes de mobilidade estarão acompanhando a movimentação e caso haja necessidade de ajustes, serão feitas as devidas adequações. Para ter acesso a todos os horários e itinerários, basta acessar o site portal.semobjp.pb.gov.br.

Urgência de trânsito – Todos os dias da operação, uma equipe com agentes de mobilidade também seguirá atuando entre às 6h e às 00h, direto do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), atendendo chamadas urgentes como acidentes, semáforos com problemas, entre outras urgências. Para acionar o serviço, a população deve enviar mensagens para o Whatsapp (83) 98760 -2134.

Atendimento presencial suspenso – Com o ponto facultativo decretado para repartições municipais na quinta-feira (06) e o feriado da sexta-feira (07), estará suspenso o atendimento presencial na sede do órgão de mobilidade e nas Casas da Cidadania de Jaguaribe e do Shopping Manaíra. No entanto, os usuários que necessitarem de serviços como emissão de credenciais para vagas especiais, recursos ou consultas de multas, podem acessar o site portal.semobjp.pb.gov.br e protocolar processos inteiramente online e de forma gratuita.