Sessão de SABADO de hoje (16/03) na Globo exibe ‘Beethoven, O Magnífico’ SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, sábado 16/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

01:00 Supercine – Sex And The City: O Filme

16:10 Caldeirão Com Mion

Sinopse: Beethoven, O Magnífico

Em “Beethoven, O Magnífico”, dirigido por Brian Levant, a jornada emocionante de um São Bernardo adorável e desastrado continua. A família Newton está de volta, e desta vez eles estão enfrentando novas aventuras e desafios junto com seu fiel amigo canino, Beethoven. Quando o chefe da família, George Newton (interpretado por Charles Grodin), aceita um novo emprego em uma cidade pequena, a família embarca em uma mudança tumultuada.

Entretanto, as coisas não correm como planejado quando Beethoven se depara com um grupo de cachorros de raça pura em um parque local. Um desentendimento leva Beethoven a ser confundido com um pedigre, resultando em uma série de confusões hilárias enquanto ele tenta se adaptar à nova vida suburbana. Enquanto isso, os Newtons lutam para se adaptar à sua nova comunidade e encontrar seu lugar nela.

Quando a cidade é ameaçada por uma força misteriosa que está vandalizando a propriedade local, Beethoven se torna o herói improvável que todos precisam. Com seu coração grande e seu espírito destemido, Beethoven mostra que não é necessário ter pedigree para fazer a coisa certa. Ao lado da família Newton, Beethoven embarca em uma jornada de autodescoberta, amizade e redenção.

**Ficha Técnica:**

– **Direção:** Brian Levant

– **Roteiro:** John Hughes, Amy Holden Jones

– **Elenco Principal:** Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile

– **Música:** Randy Edelman

– **Fotografia:** Victor J. Kemper

– **Edição:** William D. Gordean

– **Estúdio:** Universal Pictures, Northern Lights Entertainment

– **Distribuição:** Universal Pictures

– **Lançamento:** 1993

– **Duração:** 89 minutos