Por MRNews



Inter lança “Meu Crédito” e mostra passo a passo para aumentar limite direto no app

O Banco Inter deu mais um passo na disputa entre bancos digitais ao lançar uma nova funcionalidade que promete facilitar a vida de quem busca aumento de limite no cartão. Batizado de “Meu Crédito”, o recurso traz mais transparência ao processo e orienta o cliente sobre como evoluir financeiramente dentro da própria plataforma.

A novidade chega em um momento em que o acesso ao crédito se tornou um dos principais fatores de fidelização no setor bancário — e promete acabar com um dos maiores problemas enfrentados pelos usuários: a falta de clareza nas análises.

O que é o “Meu Crédito” do Inter?

O “Meu Crédito” é uma área dentro do aplicativo que centraliza todas as informações relacionadas ao perfil financeiro do cliente. Na prática, funciona como um painel estratégico que mostra exatamente:

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Situação atual do crédito

Pontuação interna do banco

Fatores que estão sendo analisados

O que precisa ser melhorado

Quando acontecerá a próxima avaliação

Com isso, o cliente deixa de depender de análises “no escuro” e passa a entender o caminho necessário para conquistar um limite maior.

Como funciona na prática

O sistema utiliza dados internos e comportamento financeiro dentro do app para gerar uma espécie de “score próprio”. Esse indicador leva em conta fatores como:

Histórico de pagamentos

Uso do limite atual

Renda declarada

Movimentação da conta

Dados compartilhados via Open Finance

Quanto melhor o desempenho nesses critérios, maiores são as chances de aprovação e aumento de limite.

Além disso, o recurso oferece um diferencial importante: um roteiro personalizado com ações práticas para melhorar o perfil financeiro.

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Missões e recomendações para aumentar o limite

Entre as orientações exibidas no aplicativo, estão ações simples, mas estratégicas:

Movimentar a conta com frequência

Receber salário pelo banco

Pagar contas e boletos no app

Manter dados atualizados

Utilizar produtos financeiros da plataforma

Essas “missões” ajudam a melhorar o relacionamento com o banco e aumentam as chances de conseguir limites maiores ao longo do tempo.

Passo a passo para usar o Meu Crédito

O acesso à ferramenta é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo:

Acesse o app do Inter Vá até a área de crédito Clique em “Meu Crédito” Atualize seus dados, se necessário Acompanhe sua pontuação Siga as recomendações exibidas

O próprio sistema indica quando será a próxima análise, tornando o processo mais previsível.

Mais transparência e controle para o cliente

Um dos principais avanços da nova função é a transparência. Antes, muitos clientes não sabiam por que um pedido de aumento era negado. Agora, o app mostra:

Motivos da análise

Pendências no perfil

Data para nova tentativa

O prazo de resposta para solicitações costuma ser de até 7 dias, com acompanhamento direto pelo aplicativo. (Ajuda Inter)

Outras formas de aumentar o limite

Além da análise tradicional, o Inter mantém alternativas para quem precisa de limite imediato:

CDB Mais Limite (investimento vira limite)

Poupança Mais Limite

Ajustes temporários no cartão

Essas opções continuam disponíveis como complemento à nova ferramenta. (Banco Inter)

Por que essa novidade é importante

O lançamento do “Meu Crédito” representa uma mudança relevante no mercado financeiro brasileiro. Em vez de decisões pouco claras, o cliente passa a ter um verdadeiro guia para melhorar seu perfil e conquistar melhores condições.

Na prática, isso significa menos frustração, mais controle e uma jornada financeira mais estratégica — algo cada vez mais valorizado em um cenário dominado por bancos digitais.

Tags: Banco Inter, Meu Crédito, cartão de crédito, limite, fintech, bancos digitais, crédito fácil