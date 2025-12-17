OBRAS DE MONTEIRO LOBATO E ZIRALDO ENRIQUECEM ACERVO DA BIBLIOTECA INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO
Durante visita a unidade do SESI em São Gonçalo do Amarante, a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó, Juliana Andrea Dantas, adquiriu uma super coleção de livros dos escritores Ziraldo e Monteiro Lobato.
“Não perdi tempo e já fui compartilhar com a criançada, pois a leitura é um caminho de descobertas e oportunidades”, comentou a secretária.
A coleção está disponível para leitura, na Biblioteca Indústria do Conhecimento, localizado na travessa Elias Vieira, aa da Praça de Esporte. A biblioteca está aberta ao público de segunda a sexta-feira entre 13h e 17h.
