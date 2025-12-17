quarta-feira, dezembro 17, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

OBRAS DE MONTEIRO LOBATO E ZIRALDO ENRIQUECEM ACERVO DA BIBLIOTECA INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

admin1




Durante visita a unidade do SESI em São Gonçalo do Amarante, a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó, Juliana Andrea Dantas, adquiriu uma super coleção de livros dos escritores Ziraldo e Monteiro Lobato.

“Não perdi tempo e já fui compartilhar com a criançada, pois a leitura é um caminho de descobertas e oportunidades”, comentou a secretária.

A coleção está disponível para leitura, na Biblioteca Indústria do Conhecimento, localizado na travessa Elias Vieira, aa da Praça de Esporte. A biblioteca está aberta ao público de segunda a sexta-feira entre 13h e 17h.

Durante visita a unidade do SESI em São Gonçalo do Amarante, a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó, Juliana Andrea Dantas, adquiriu uma super coleção de livros dos escritores Ziraldo e Monteiro Lobato.


“Não perdi tempo e já fui compartilhar com a criançada, pois a leitura é um caminho de descobertas e oportunidades”, comentou a secretária.


A coleção está disponível para leitura, na Biblioteca Indústria do Conhecimento, localizado na travessa Elias Vieira, aa da Praça de Esporte. A biblioteca está aberta ao público de segunda a sexta-feira entre 13h e 17h.

Você pode gostar também

Gestão Municipal de São José do Seridó registra falecimento da senhora Maria da Glória Araújo

admin1

SESAD REALIZOU VACINAÇÃO NESTA SEGUNDA E PREPARA NOVA AÇÃO PARA QUINTA-FEIRA

admin1

GESTÃO MUNICIPAL AUXILIA AGRICULTORES DURANTE SILAGEM DA COLHEITA

admin1