Semob-JP inicia Maio Amarelo com ações educativas para servidores e conscientização sobre vagas especiais
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) deu início às ações educativas da campanha Maio Amarelo 2026, movimento voltado à conscientização e à disseminação de conhecimentos em prol de um trânsito mais seguro e humano.
O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou a programação preparada pela Semob-JP para o Maio Amarelo 2026, reforçando o compromisso do órgão com a conscientização no trânsito. “Durante todo o mês, estaremos realizando ações educativas, campanha de doação de sangue, visitas aos hospitais que atendem vítimas de sinistros de trânsito, palestras, comandos educativos, curso de pilotagem segura e atividades voltadas à conscientização de pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores. Nosso objetivo é envolver a sociedade nessa reflexão sobre a importância de um trânsito mais seguro e humano”, afirmou.
As atividades iniciaram nesta quarta-feira (6), com abordagens educativas e adesivagem junto aos servidores da própria instituição, na sede da Semob-JP, no bairro do Cristo Redentor. A ação reforçou a importância de atitudes responsáveis no trânsito, começando dentro do ambiente de trabalho.
Dando continuidade à programação, as equipes de educação para o trânsito realizaram, nesta quinta-feira (7), ações de conscientização sobre o uso correto das vagas especiais nos supermercados Assaí e Atacadão, no bairro do Geisel. Durante as abordagens, motoristas receberam orientações sobre o respeito às vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência.
Maio Amarelo – Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a campanha Maio Amarelo 2026 acontece em um momento em que o Brasil enfrenta um cenário crítico na segurança viária, especialmente devido à alta vulnerabilidade dos motociclistas, que representam uma parcela crescente tanto dos deslocamentos urbanos quanto das vítimas de sinistros de trânsito.
Programação – Maio Amarelo 2026
08/05 – (Sexta-feira)
09h – Abertura Maio Amarelo Cabedelo;
13h – Palestra Maio Amarelo Parque Roger.
09/05 – (Sábado)
09h – Abertura Maio Amarelo Pitimbu.
11/05 – (Segunda)
09h – Palestra Engeselth.
12/05 –(Terça-feira)
07h – Blitz Educativa Ecoparque;
09h – Abertura Maio Amarelo (Lucena);
15h – Palestra na Novo Rumo.
13/05 –(Quarta-feira)
09h – Teatro de Bonecos no CMEI Mª de Fátima Navarro (José Américo);
13h – Palestra na Diagfarma (1ª turma);
14h – Palestra na Diagfarma (2ª turma).
14/05 – (Quinta-feira)
16h – Palestra na Peugeot.
15/05 – (Sexta-feira)
09h – Encontro Municipal de Educadores de Trânsito.
18/05 – (Segunda-feira)
10h – Palestra na Rede Bom Comércio.
19/05 – (Terça-feira)
08h – Stande e visitação aos leitos no Trauminha;
15h – Palestra na Rede Bom Comércio (Aeroclube).
20/05 – (Quarta-feira)
08h30 – Palestra na B&A Distribuidora;
15h –Comando educativo (Altiplano).
21/05 – (Quinta-feira)
16h – Palestra na Gama Caminhões.
22/05 – (Sexta-feira)
14h – Palestra na Novetech.
23/05 – (Sábado)
09h – Curso de Pilotagem Segura.
26/05 –(Terça-feira)
Escola Coruja (Manaíra).
27/05 – (Quarta-feira)
08h30 – Palestra na Fiscal Tecnologia.
28/05 –(Quinta-feira)
Encerramento Maio Amarelo – Doação de Sangue
09h – Hemocentro da Paraíba