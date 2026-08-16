Semob-JP inicia Maio Amarelo com ações educativas para servidores e conscientização sobre vagas especiais

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) deu início às ações educativas da campanha Maio Amarelo 2026, movimento voltado à conscientização e à disseminação de conhecimentos em prol de um trânsito mais seguro e humano.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou a programação preparada pela Semob-JP para o Maio Amarelo 2026, reforçando o compromisso do órgão com a conscientização no trânsito. “Durante todo o mês, estaremos realizando ações educativas, campanha de doação de sangue, visitas aos hospitais que atendem vítimas de sinistros de trânsito, palestras, comandos educativos, curso de pilotagem segura e atividades voltadas à conscientização de pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores. Nosso objetivo é envolver a sociedade nessa reflexão sobre a importância de um trânsito mais seguro e humano”, afirmou.

As atividades iniciaram nesta quarta-feira (6), com abordagens educativas e adesivagem junto aos servidores da própria instituição, na sede da Semob-JP, no bairro do Cristo Redentor. A ação reforçou a importância de atitudes responsáveis no trânsito, começando dentro do ambiente de trabalho.

Dando continuidade à programação, as equipes de educação para o trânsito realizaram, nesta quinta-feira (7), ações de conscientização sobre o uso correto das vagas especiais nos supermercados Assaí e Atacadão, no bairro do Geisel. Durante as abordagens, motoristas receberam orientações sobre o respeito às vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

Maio Amarelo – Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a campanha Maio Amarelo 2026 acontece em um momento em que o Brasil enfrenta um cenário crítico na segurança viária, especialmente devido à alta vulnerabilidade dos motociclistas, que representam uma parcela crescente tanto dos deslocamentos urbanos quanto das vítimas de sinistros de trânsito.

Programação – Maio Amarelo 2026

08/05 – (Sexta-feira)

09h – Abertura Maio Amarelo Cabedelo;

13h – Palestra Maio Amarelo Parque Roger.

09/05 – (Sábado)

09h – Abertura Maio Amarelo Pitimbu.

11/05 – (Segunda)

09h – Palestra Engeselth.

12/05 –(Terça-feira)

07h – Blitz Educativa Ecoparque;

09h – Abertura Maio Amarelo (Lucena);

15h – Palestra na Novo Rumo.

13/05 –(Quarta-feira)

09h – Teatro de Bonecos no CMEI Mª de Fátima Navarro (José Américo);

13h – Palestra na Diagfarma (1ª turma);

14h – Palestra na Diagfarma (2ª turma).

14/05 – (Quinta-feira)

16h – Palestra na Peugeot.

15/05 – (Sexta-feira)

09h – Encontro Municipal de Educadores de Trânsito.

18/05 – (Segunda-feira)

10h – Palestra na Rede Bom Comércio.

19/05 – (Terça-feira)

08h – Stande e visitação aos leitos no Trauminha;

15h – Palestra na Rede Bom Comércio (Aeroclube).

20/05 – (Quarta-feira)

08h30 – Palestra na B&A Distribuidora;

15h –Comando educativo (Altiplano).

21/05 – (Quinta-feira)

16h – Palestra na Gama Caminhões.

22/05 – (Sexta-feira)

14h – Palestra na Novetech.

23/05 – (Sábado)

09h – Curso de Pilotagem Segura.

26/05 –(Terça-feira)

Escola Coruja (Manaíra).

27/05 – (Quarta-feira)

08h30 – Palestra na Fiscal Tecnologia.

28/05 –(Quinta-feira)

Encerramento Maio Amarelo – Doação de Sangue

09h – Hemocentro da Paraíba