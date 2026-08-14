Governo de MS discute oportunidades para impulsionar a tecnologia digital nos serviços públicos

Por MRNews



Com foco no uso da tecnologia digital para o serviço público, o governador Eduardo Riedel participou nesta quinta-feira (7) de uma reunião com a Meta, em São Paulo. O objetivo é avaliar grandes oportunidades para tornar a gestão estadual e o atendimento ao cidadão mais ágil e eficiente.

Neste encontro foram apresentadas ao governador soluções tecnológicas para o fortalecimento da comunicação institucional e prestação de serviços públicos, utilizando ferramentas como IA (Inteligência Artificial), chatbots e outras alternativas.

“Estamos aqui em uma visita na Meta em São Paulo. Foi uma reunião muito produtiva. Pode acrescentar neste processo que estamos de transformação digital em Mato Grosso do Sul. Estas empresas como podem contribuir muito. Saímos aqui com grandes oportunidades de melhorias de processo interno, de relacionamento com os cidadãos”, destacou o governador.

SECTUR e Corpo de Bombeiros promovem curso voltado ao atendimento de emergências e salvamento aquático – Prefeitura Municipal de Bonito

Procon oferece atendimento gratuito para consumidores endividados – CGNotícias

A Meta é um conglomerado de tecnologia e mídia social, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela é considerada uma das empresas mais valiosas do mundo, estando entre as cinco grandes do setor de tecnologia. Oferece plataformas de rede social como Facebook, Instagram e WhatsApp, além de um pacote de outros produtos.

Prioridade

Riedel lembrou que Mato Grosso do Sul está caminhando rápido para tornar o serviço público estadual mais ágil, eficiente, gerando facilidades para a população. “Uma base de infraestrutura e tecnologia está sendo realizada, agora vamos partir para que os serviços oferecidos sejam mais ágeis, intensos, menos burocráticos, principalmente nas ações de política pública”.

Construir um Estado cada vez mais digital é uma das prioridades da atual gestão. Além de seguir as inovações tecnológicas, o desafio é promover parcerias que possam refletir diretamente na vida do cidadão.

Campanha Seu Abraço Aquece reúne entidades e amplia foco em qualificação e geração de renda

Projeto Estrada Viva avança com início das obras da nova sede – Prefeitura Municipal de Bonito

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Chaves