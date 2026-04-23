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Força-tarefa para retirar lixo em ruas de João Pessoa começa na quarta (22); saiba onde

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Força-tarefa para retirar lixo em ruas de João Pessoa começa nesta quarta (22) em dois bairros – Foto: Divulgação.

A força-tarefa para retirar lixo em ruas e bairros de João Pessoa começou na quarta-feira em dois bairros, no Valentina e também nos Bancários, na zona sul da capital. A operação foi anunciada pelo prefeito da cidade, Leo Bezerra, na semana passada, em entrevista para a TV Cabo Branco.

De acordo com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), a operação terá como ponto de partida a Rua Maria Stela de Carvalho Costa, no bairro Jardim Cidade Universitária. O foco da operação é identificar e eliminar locais transformados em pontos de lixo clandestinos.

Incialmente a força-tarefa vai abranger Bancários e Valentina e, após a conclusão dos trabalhos no bairro Valentina, serão divulgadas as próximas localidades que receberão a força-tarefa.

Na semana passada, a Emlur também informou o calendário da coleta de lixo em João Pessoa. O calendário prevê a frequência e turnos em que será realizada a força-tarefa em cada bairro da cidade Veja abaixo.

Calendário de mutirão de lixo em João Pessoa

  • Aeroclube: frequência diária (turno diurno)
  • Bessa: frequência diária (turno diurno)
  • Jardim Oceania: frequência diária (turno diurno)
  • São José: frequência diária (turno diurno)
  • Cabo Branco: frequência diária (turno noturno)
  • Centro: frequência diária (turno noturno)
  • Jaguaribe: frequência diária (turno noturno)
  • Manaíra: frequência diária (turno noturno)
  • Tambaú: frequência diária (turno noturno)
  • Tambiá: frequência diária (turno noturno)
  • Trincheiras: frequência diária (turno noturno)
  • Varadouro: frequência diária (turno noturno)
  • Altiplano e Cabo Branco: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Barra de Gramame: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Brisamar: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Cristo Redentor: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Distrito Industrial: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • João Agripino: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Mumbaba: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Mussuré: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Padre Zé: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Pedro Gondim: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Penha: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Ponta do Seixas: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Portal do Sol: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Róger: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Varjão: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Colinas do Sul: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Gervázio Maia: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
  • Bairro das Indústrias I: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Bairro dos Estados: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Cruz das Armas: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Expedicionários: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Jardim Veneza: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Mangabeira: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Miramar: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Oitizeiro: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Planalto da Boa Esperança: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
  • Água Fria: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Alto do Céu: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Alto do Mateus: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Bairro dos Ipês: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Cidade dos Colibris: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Costa do Sol: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Costa e Silva: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Cuiá: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Ernani Sátiro: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Funcionários: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Grotão: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Ilha do Bispo: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • João Paulo II: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • José Américo: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Mandacaru: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Muçumagro: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Novo Geisel: terça, quinta e sábado (turno diurno)
  • Anatólia: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Bancários: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Castelo Branco: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Ernesto Geisel: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Jardim Cidade Universitária: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Jardim São Paulo: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Tambauzinho: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Torre: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Treze de Maio: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Valentina: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Geisel: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Parque do Sol: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Jardim Planalto: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Novo Milênio: terça, quinta e sábado (turno noturno)
  • Bairro das Indústrias II: terça, quinta e sábado (turno noturno)

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