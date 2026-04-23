Força-tarefa para retirar lixo em ruas de João Pessoa começa na quarta (22); saiba onde

Força-tarefa para retirar lixo em ruas de João Pessoa começa nesta quarta (22) em dois bairros – Foto: Divulgação.

A força-tarefa para retirar lixo em ruas e bairros de João Pessoa começou na quarta-feira em dois bairros, no Valentina e também nos Bancários, na zona sul da capital. A operação foi anunciada pelo prefeito da cidade, Leo Bezerra, na semana passada, em entrevista para a TV Cabo Branco.

De acordo com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), a operação terá como ponto de partida a Rua Maria Stela de Carvalho Costa, no bairro Jardim Cidade Universitária. O foco da operação é identificar e eliminar locais transformados em pontos de lixo clandestinos.

Incialmente a força-tarefa vai abranger Bancários e Valentina e, após a conclusão dos trabalhos no bairro Valentina, serão divulgadas as próximas localidades que receberão a força-tarefa.

Na semana passada, a Emlur também informou o calendário da coleta de lixo em João Pessoa. O calendário prevê a frequência e turnos em que será realizada a força-tarefa em cada bairro da cidade Veja abaixo.

Calendário de mutirão de lixo em João Pessoa