Força-tarefa para retirar lixo em ruas de João Pessoa começa na quarta (22); saiba onde
A força-tarefa para retirar lixo em ruas e bairros de João Pessoa começou na quarta-feira em dois bairros, no Valentina e também nos Bancários, na zona sul da capital. A operação foi anunciada pelo prefeito da cidade, Leo Bezerra, na semana passada, em entrevista para a TV Cabo Branco.
De acordo com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), a operação terá como ponto de partida a Rua Maria Stela de Carvalho Costa, no bairro Jardim Cidade Universitária. O foco da operação é identificar e eliminar locais transformados em pontos de lixo clandestinos.
Incialmente a força-tarefa vai abranger Bancários e Valentina e, após a conclusão dos trabalhos no bairro Valentina, serão divulgadas as próximas localidades que receberão a força-tarefa.
Na semana passada, a Emlur também informou o calendário da coleta de lixo em João Pessoa. O calendário prevê a frequência e turnos em que será realizada a força-tarefa em cada bairro da cidade Veja abaixo.
Calendário de mutirão de lixo em João Pessoa
- Aeroclube: frequência diária (turno diurno)
- Bessa: frequência diária (turno diurno)
- Jardim Oceania: frequência diária (turno diurno)
- São José: frequência diária (turno diurno)
- Cabo Branco: frequência diária (turno noturno)
- Centro: frequência diária (turno noturno)
- Jaguaribe: frequência diária (turno noturno)
- Manaíra: frequência diária (turno noturno)
- Tambaú: frequência diária (turno noturno)
- Tambiá: frequência diária (turno noturno)
- Trincheiras: frequência diária (turno noturno)
- Varadouro: frequência diária (turno noturno)
- Altiplano e Cabo Branco: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Barra de Gramame: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Brisamar: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Cristo Redentor: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Distrito Industrial: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- João Agripino: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Mumbaba: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Mussuré: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Padre Zé: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Pedro Gondim: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Penha: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Ponta do Seixas: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Portal do Sol: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Róger: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Varjão: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Colinas do Sul: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Gervázio Maia: segunda, quarta e sexta (turno diurno)
- Bairro das Indústrias I: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Bairro dos Estados: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Cruz das Armas: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Expedicionários: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Jardim Veneza: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Mangabeira: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Miramar: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Oitizeiro: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Planalto da Boa Esperança: segunda, quarta e sexta (turno noturno)
- Água Fria: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Alto do Céu: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Alto do Mateus: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Bairro dos Ipês: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Cidade dos Colibris: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Costa do Sol: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Costa e Silva: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Cuiá: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Ernani Sátiro: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Funcionários: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Grotão: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Ilha do Bispo: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- João Paulo II: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- José Américo: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Mandacaru: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Muçumagro: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Novo Geisel: terça, quinta e sábado (turno diurno)
- Anatólia: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Bancários: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Castelo Branco: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Ernesto Geisel: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Jardim Cidade Universitária: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Jardim São Paulo: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Tambauzinho: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Torre: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Treze de Maio: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Valentina: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Geisel: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Parque do Sol: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Jardim Planalto: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Novo Milênio: terça, quinta e sábado (turno noturno)
- Bairro das Indústrias II: terça, quinta e sábado (turno noturno)