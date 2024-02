Comitê de Estudos e Monitoramento de Acidentes destaca a redução de 30,19% das mortes no trânsito em 2023

26/02/2024 |

12:00 |

17

O Comitê de Estudos e Monitoramento de Acidentes de Trânsito (Cemat) da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) retomou os trabalhos de 2024, nesta segunda-feira (26), e constatou a redução de 30,19% do número de mortes nos sinistros de trânsito ocorridos nas vias com circunscrição da Semob-JP, comparado com o ano de 2022, redução esta apurada pela estatística do Instituto de Polícia Científica (IPC) da Polícia Civil.

Planejamento – Durante a reunião do Cemat, os representantes da Semob-JP, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto de Polícia Cientifíca (IPC), Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba, Energisa e a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa colocaram em pauta o planejamento das ações integradas que serão implementadas neste ano de 2024, com o objetivo de reduzir ainda mais o número de mortes no trânsito em João Pessoa, haja vista a redução do número de óbitos em sinistros de trânsito em 2023.

O superintendente da Semob-JP e presidente do Cemat, Expedito Leite Filho, destacou a retomada dos trabalhos do comitê. “Estamos felizes em iniciar os trabalhos do Cemat em 2024, trazendo esta vitória da vida que foi a redução significativa das mortes no trânsito em João Pessoa, em 2023, demonstrando que estamos, todos que compomos o Cemat, no caminho certo. Esta integração dos diversos órgãos que compõem o comitê, tem trazido resultados expressivos no nosso objetivo primordial que é preservar vidas”, destacou Expedito Filho.