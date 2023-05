Nesta quarta-feira

Instituto Cândida Vargas realiza minicurso em alusão ao Dia do Assistente Social

02/05/2023 | 19:00 | 35

Em alusão ao Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio, o Instituto Cândida Vargas (ICV) realiza, nesta quarta-feira (3), às 9h, o minicurso de ‘Instrumentalidade do assistente social e o papel da rede de proteção da criança e do adolescente’.

Durante todo o mês, outras atividades serão realizadas em comemoração a data. O objetivo é valorizar os profissionais, com capacitações e atividades voltadas para gerar entretenimento e autoestima. As atividades são voltadas para as assistentes sociais e estagiárias do setor.

A primeira atividade é o minicurso, realizado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Ministério Público da Paraíba (MPPB). Este tem como objetivo refletir e fortalecer a prática do assistente social na maternidade. “Neste mês de maio celebramos e valorizamos o profissional de Serviço Social, que diariamente luta por melhores condições de acesso aos direitos dos usuários de saúde as políticas públicas”, disse Liane Guerra, coordenadora do Serviço Social do ICV.

Ainda segundo a coordenadora, a atividade vai contribuir para ampliar os conhecimentos técnicos da equipe, bem como a valorização dos profissionais, que no ICV têm como princípio norteador o atendimento e a viabilização dos direitos das gestantes, mulheres, recém-nascidos e familiares no que concerne ao acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde.

No próximo dia 10, no turno da tarde, outro grupo de assistentes sociais participa dessa mesma palestra. Já no dia 15, será realizado um ‘Dia da Beleza’ para a equipe.