Referência no empreendedorismo feminino negro, Nelinha do Babaçu encerra campanha Julho das Pretas

Com trajetória inspiradora e impacto social reconhecido, a empreendedora maranhense Nelinha do Babaçu é a grande convidada do evento de encerramento da campanha Julho das Pretas em Mato Grosso do Sul. Promovida pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, em parceria com o Sebrae/MS, a atividade acontece no dia 31 de julho, às 13h30, na sede do Sebrae, em Campo Grande.

A programação celebra o protagonismo de mulheres negras e quilombolas e convida o público para acompanhar uma tarde de trocas, reconhecimento e fortalecimento do empreendedorismo feminino, com histórias que movimentam a economia e transformam comunidades.

No centro do evento, a palestra “Eu, Mulher Preta Empreendedora” traz a trajetória de Cornélia Rodrigues, conhecida como Nelinha do Babaçu, que começou a trabalhar aos 11 anos como quebradeira de coco e hoje é sócia da Reflyta – empresa milionária que atua com extrativismo sustentável e produção de alimentos a partir do babaçu no Maranhão.

“Nelinha é uma mulher nordestina, preta, uma liderança e uma empreendedora do Babaçu, que com sua história e trajetória de vida, acreditamos que vai inspirar diversas mulheres em Mato Grosso do Sul”, afirma a subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Vânia Lúcia Baptista Duarte.

Além da palestra, o evento contará com o painel “Karingana ua Karingana: Vivências Sul-mato-grossenses de Mulheres Negras Empreendedoras”, com a participação de lideranças como Ednir de Paulo (Instituto da Mulher Negra do Pantanal – IMNEGRA) e Vera Lúcia Rodrigues dos Santos (Quilombo em Movimento – Furnas do Dionísio), que compartilham suas experiências no enfrentamento ao racismo e na construção de redes de inclusão produtiva.

Diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, reforça o impacto da parceria entre governo e Sebrae na construção de caminhos para autonomia e dignidade.

“O empreendedorismo é uma ferramenta poderosa de inclusão produtiva e transformação social. Ao lado da Secretaria de Estado da Cidadania, unimos forças para ampliar o acesso a políticas públicas e oportunidades reais de geração de renda. Enquanto o governo estadual identifica e alcança o público que mais necessita dessas ações, o Sebrae contribui com sua expertise em empreendedorismo, promovendo autonomia financeira e dignidade. Iniciativas como o Julho das Pretas, que tem como foco a valorização da mulher negra e quilombola, são exemplos do impacto positivo dessa parceria, que impulsiona o desenvolvimento no nosso estado.”

Realizada pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, a campanha Julho das Pretas faz parte da agenda nacional em alusão ao 25 de Julho – Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela, e tem como foco a valorização da mulher negra como agente de transformação social, cultural e econômica.

Programação – Julho das Pretas

31 de julho (quarta-feira)

Sebrae/MS – Campo Grande

13h30 – Credenciamento

14h – Abertura: Apresentação Cultural

14h20 – Fala das autoridades

15h – Palestra “Eu, Mulher Preta Empreendedora”, com Nelinha do Babaçu

15h30 – Intervenção Cultural

15h40 – Painel “Karingana ua Karingana: Vivências Sul-mato-grossenses de Mulheres Negras Empreendedoras”

– Vera Lúcia Rodrigues dos Santos (Quilombo em Movimento – Furnas do Dionísio)

– Ednir de Paulo (IMNEGRA – Corumbá)

16h30 – Homenagens

17h – Coffee break

17h30 – Encerramento

A participação é gratuita, e o auditório do Sebrae fica na Avenida Mato Grosso, 1661, Centro.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania

Foto de capa: Arquivo/Matheus Carvalho