Bolsa Família 2025: calendário e datas de pagamento de agosto. Foto: Roberta Aline / MDS

O pagamento do Bolsa Família do mês de agosto 2025 começa no dia 18 de agosto. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal nos últimos 10 dias do mês, conforme o final do número do NIS.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque pelo período de 120 dias após a data iniciada pelo calendário de pagamento.

Nesta nova versão, o Bolsa Família tem um repasse mínimo de R$ 600, com o pagamento de R$ 142 por integrante de cada família, R$ 150 por criança entre 0 e 7 anos incompletos, R$ 50 adicionais a dependentes de 7 a 18 anos incompletos e gestantes, e R$ 50 adicionais por criança de até seis meses.

Calendário do Bolsa Família 2025 de agosto – data de pagamento para cada NIS

Neste mês de agosto , o calendário do Bolsa Família realiza pagamento nas seguintes datas, conforme o NIS do usuário:

NIS final 1: 18 de agosto

18 de agosto NIS final 2: 19 de agosto

19 de agosto NIS final 3: 20 de agosto

20 de agosto NIS final 4: 21 de agosto

21 de agosto NIS final 5: 22 de agosto

22 de agosto NIS final 6: 25 de agosto

25 de agosto NIS final 7: 26 de agosto

26 de agosto NIS final 8: 27 de agosto

27 de agosto NIS final 9: 28 de agosto

28 de agosto NIS final 0: 29 de agosto

Calendário do Bolsa Família 2025