Sedurb realiza manutenção em shoppings populares, Cecaf, mercados e cemitérios públicos

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), mantém um planejamento de ações permanente de manutenção e zeladoria em diversos equipamentos públicos. Neste mês de abril, já realizou 31 ações, distribuídas em 8 bairros. Assim, foram feitos serviços nos shoppings populares, mercados e cemitérios públicos, e na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), garantindo melhores condições de funcionamento e atendimento ao público.

Tais equipamentos são administrados pela Sedurb e receberam ações como manutenção hidráulica, melhorias em pisos, telhados e portas, além de outros serviços, de acordo com a necessidade de cada local. Os mercados públicos e shoppings populares receberam a maior parte das ações em abril.

“Os serviços de manutenção da Sedurb têm como objetivo garantir a preservação do patrimônio público, a partir de um cronograma de serviços e demandas pontuais que vão surgindo a cada mês. As ações proporcionam melhor qualidade de vida para o povo pessoense, que frequenta diariamente os mercados, shoppings populares, cemitérios e Cecaf. O cuidado, atenção e zelo com os equipamentos e espaços públicos têm sido uma marca da atual gestão municipal, em toda a cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Marmuthe Cavalcanti.

Mercados públicos – Dentro desse planejamento, no Mercado de Mangabeira houve a limpeza de caixas de esgoto, caixas de gordura e calhas; substituição de cano de esgoto; instalação de reparos em caixa de descarga acoplada; e manutenção em piso de box. No Mercado do Bairro dos Estados ocorreu manutenção no banheiro feminino, com instalação de boia e duas caixas de descarga suspensa; além de manutenção na bomba d’água.

No Mercado de Cruz das Armas foi realizada manutenção em porta de rolo. Já no Mercado do Peixe, em Tambaú, houve manutenção no telhado da casa de máquina de gelo. E no Mercado de Tambaú foi instalado reparo em caixa de descarga.

Shoppings populares – Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares. No Shopping 4&400, localizado na Avenida B. Rohan, houve manutenção no telhado, com aplicação de manta asfáltica em calhas; além da instalação de mola em porta de rolo. Por sua vez, o Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros, também recebeu manutenção no telhado; instalação de torneiras nos banheiros; e retirada de vazamento no banheiro feminino.

Cemitérios e Cecaf – O Cemitério do Cristo, no bairro Cristo Redentor, foi outro equipamento que recebeu serviços neste mês. Entre eles, a pintura: do prédio da administração, da central de velório, capela, grades e do portão principal. Na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, ocorreu a limpeza e manutenção de calhas, retirada de vazamento em janela e manutenção em banheiro do primeiro andar.