SES realiza curso para aprimorar coleta de dados da Vigilância Epidemiológica Hospitalar — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência de Vigilância em Saúde e da Gerência Operacional de Análise, realizou o Curso Básico em Análise em Saúde, destinado aos técnicos dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. O objetivo do curso é aprimorar a análise dos dados produzidos e registrados nos Sistemas de Informação dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH), assim como identificar o perfil de morbimortalidade da unidade de Saúde. O curso aconteceu, nesta segunda (7) e terça-feira (8), na Escola Cidadã Integral Técnica Professor Raul Córdula, localizada em João Pessoa.

De acordo com a chefe dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar da SES, Júlia Freitas, o curso básico de análise em saúde para os núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar visa aprimorar as análises na construção do perfil de mortalidade, nos relatórios e nos boletins epidemiológicos, assim como subsidiar o planejamento das ações “Como o Núcleo de Vigilância trabalha com bancos de dados, com informação relacionada ao ambiente hospitalar, a gente precisa que eles tenham um domínio mínimo em fazer uma análise para identificação dos agravos que o hospital atende e saber a morbimortalidade do hospital. Então, esse curso é básico, não é um curso aprofundado de análise, mas é o mínimo que eles precisam saber para extrair os dados. Identificar a morbimortalidade hospitalar a partir das informações que o próprio hospital produz e que estão registradas nos sistemas de informação”, destacou.

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os coordenadores ou técnicos dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que fazem parte da Rede Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (REVEH), identificam quais são os agravos com potencial de se tornarem uma emergência de saúde pública, pois eles fazem busca ativa diária em cima dos atendimentos realizados. Dessa forma, o curso vai capacitar esses profissionais de saúde na identificação das possíveis causas de emergência, bem como as que fazem parte da lista de notificação compulsória.

Com o curso, os participantes vão poder melhorar os relatórios baseados nos dados que eles mesmos produzem, bem como vão se capacitar para um aprimoramento das análises na construção do perfil de mortalidade, nos relatórios e nos boletins epidemiológicos.